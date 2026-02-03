إعلان

إصابة 3 مراهقين بـ"مرض الفشار" المرتبط بتدخين السجائر الإلكترونية في روسيا

كتب : مصراوي

03:00 ص 03/02/2026

السجائر الإلكترونية

وكالات

قالت وسائل إعلام روسية، إن 3 مراهقين أدخلوا العناية المركزة في منطقة روستوف إثر إصابتهم بـ "مرض الفشار الرئوي" النادر المرتبط بتدخين السجائر الإلكترونية بشكل مستمر.

أفادت التقارير الطبية، أن المراهقين الثلاثة وصلوا إلى المستشفى في حالة حرجة، حيث تطلبت حالة أحدهم إجراء عملية جراحية عاجلة في الرئتين، بينما يعاني المريض الثاني البالغ من العمر 16 عاما من قصور تنفسي حاد، مما استلزم وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي، والمريض الثالث فقد شخصت حالته بالتهاب رئوي ثنائي مرتبط بتدخين السجائر الإلكترونية، يُعرف طبيا بـ EVAL، وتم إجراء عملية جراحية له أيضا.

وهذه الحالات هي ليست الأولى من نوعها في روسيا، فقد سجلت حالات مشابهة في عدة مناطق روسية، إذ ظهرت أولها في موسكو عام 2021، تبعتها حالات في تومسك العام الماضي، حيث أصيب 2 من القاصرين.

ويحذّر الأطباء من المخاطر الصحية الجسيمة للسجائر الإلكترونية، موضحين أن السوائل المستخدمة فيها تحتوي على مواد كيميائية ضارة تلحق أضرارا بالغة بالممرات الهوائية، وتسبب التهابات حادة في الرئة، مما يؤدي في النهاية إلى مشاكل دائمة في التنفس.

تم تشخيص مرض الفشار الرئوي لأول مرة في الولايات المتحدة عام 2019، ولا يوجد له علاج فعال حاليا، وقد يتطور إلى متلازمة الضائقة التنفسية الحادة، والتي تصل نسبة الوفيات فيها إلى 30-50%.

كما يزيد من خطر الإصابة بالربو بنسبة 30% ومرض الانسداد الرئوي المزمن بنسبة 75%، ويمكن الكشف عن هذا المرض عن طريق فحص الرئتين بالسماعة، حيث الرئات صوتا يشبه فرقعة الفشار، وفقا لروسيا اليوم.

السجائر الإلكترونية مرض الفيشار مرض الفيشار الرئوي التدخين روسيا

