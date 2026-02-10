احذريها في رمضان.. عادات خاطئة أثناء الطهي تهدد صحتك

يرتكب معظم الأشخاص أخطاء شائعة أثناء التعامل مع الطعام وطهيه وتخزينه، مما يزيد من خطر التسمم الغذائي في شهر رمضان.

وفيما يلي، نرصد لكم أبرز الأخطاء الشائعة التي تسبب التسمم الغذائي خلال شهر رمضان، وفقا لـ "mayoclinic".

غسل الدواجن النيئة في الحوض قبل طهيها

تحتوي معظم الدواجن النيئة على بكتيريا مثل السالمونيلا وعند غسل الدواجن النيئة يمكن للماء أن ينشر هذه البكتيريا على الحوض والحنفيات والأواني والأسطح الأخرى وبالتالي تسبب تلوث الأطعمة الأخرى، ويمكن القضاء على هذه البكتيريا من خلال طهيها.

نسيان شطف الخضار والفواكه أو استخدام الصابون

يجب غسل الفواكه والخضراوات الطازجة عن طريق شطفها بالماء وتجفيفها بمنشفة ورقية، أما بالنسبة للمنتجات ذات السطح الخشن مثل الشمام، فينصح باستخدام فرشاة خاصة بالخضراوات.

ويساعد ذلك على إزالة أي شوائب ويقلل من كمية البكتيريا على السطح، لذا قبل التقشير تأكد من الشطف ولكن بالماء الجاري فقط.

ويجب الابتعاد عن استخدام الصابون لأنه يسبب التسمم الغذائي.

الانتظار لأكثر من ساعتين قبل وضع الطعام المطبوخ في الثلاجة

يميل الناس إلى ترك الطعام خارج الثلاجة لفترات طويلة، لكن يجب وضع الأطعمة القابلة للتلف وبقايا الطعام في الثلاجة في غضون ساعتين.

وعندما يترك الطعام المطبوخ في درجات حرارة غير آمنة لفترة طويلة، يمكن أن تنمو البكتيريا المسببة للأمراض إلى مستويات خطيرة.

تناول بقايا الطعام التي بقيت في الثلاجة لأكثر من أربعة أيام

يمكن حفظ بقايا الطعام في الثلاجة لمدة ثلاثة إلى أربعة أيام، أو في الفريزر لمدة ثلاثة إلى أربعة أشهر.

ويجب التخلص من بقايا الطعام في اليوم الخامس، حيث يزداد خطر التلف أو التسمم الغذائي لأن البكتيريا أو السموم يمكن أن تنمو إلى مستويات غير آمنة.

استخدام الأدوات نفسها أثناء التعامل مع اللحوم النيئة دون تعقيم

يرتكب كثير من الأشخاص خطأ شائعا يتمثل في استخدام الأداة نفسها التي لامست اللحم النيء عند التعامل معه بعد طهيه، ما قد يؤدي إلى انتقال البكتيريا والتعرض لمخاطر صحية.

