تعديل مواعيد تشغيل الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق في رمضان
كتب- محمد نصار:
قررت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، تعديل مواعيد التشغيل لخطوط مترو الأنفاق الأول والثاني مع بدء أول أيام شهر رمضان المعظم وبيانها كالتالي:
- بداية ساعات التشغيل للخط الأول لمترو الأنفاق من محطات (حلوان – المرج الجديدة) الساعة ٥:١٥ صباحًا وقيام آخر قطار من محطة حلوان والمرج الجديدة الساعة ١٢:١٥ صباحًا.
- بداية ساعات التشغيل للخط الثاني لمترو الأنفاق من محطات (شبرا الخيمة – المنيب) الساعة ٥:١٥ صباحًا وقيام آخر قطار من محطة شبرا الخيمة الساعة ١٢:٣٠ صباحًا، ومن محطة المنيب الساعة ١٢:٤٠ صباحًا.
- يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة ١:٠٠ بعد منتصف الليل.
- يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الأول والثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة ١٢:٣٠ صباحًا.
- يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الثاني والثالث بمحطة العتبة الساعة ١٢:٣٠ صباحًا.
- آخر قطار يغادر محطة جامعة القاهرة بالخط الثالث الساعة ١٢:١٥ صباحًا.
ويتم النداء على جميع الركاب من خلال الإذاعة الداخلية بالمحطات بمواعيد التبادل بين الخطوط خلال شهر رمضان المبارك.
عدد الرحلات خلال شهر رمضان المعظم
- الخط الأول: ٤٨٨ رحلة.
- الخط الثاني: ٦١٠ رحلات.