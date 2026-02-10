إعلان

تعديل مواعيد تشغيل الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق في رمضان

كتب- محمد نصار:

05:24 م 10/02/2026

تعديل مواعيد تشغيل الخطين الأول والثاني

قررت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، تعديل مواعيد التشغيل لخطوط مترو الأنفاق الأول والثاني مع بدء أول أيام شهر رمضان المعظم وبيانها كالتالي:

- بداية ساعات التشغيل للخط الأول لمترو الأنفاق من محطات (حلوان – المرج الجديدة) الساعة ٥:١٥ صباحًا وقيام آخر قطار من محطة حلوان والمرج الجديدة الساعة ١٢:١٥ صباحًا.

- بداية ساعات التشغيل للخط الثاني لمترو الأنفاق من محطات (شبرا الخيمة – المنيب) الساعة ٥:١٥ صباحًا وقيام آخر قطار من محطة شبرا الخيمة الساعة ١٢:٣٠ صباحًا، ومن محطة المنيب الساعة ١٢:٤٠ صباحًا.

- يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة ١:٠٠ بعد منتصف الليل.

- يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الأول والثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة ١٢:٣٠ صباحًا.

- يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الثاني والثالث بمحطة العتبة الساعة ١٢:٣٠ صباحًا.

- آخر قطار يغادر محطة جامعة القاهرة بالخط الثالث الساعة ١٢:١٥ صباحًا.

ويتم النداء على جميع الركاب من خلال الإذاعة الداخلية بالمحطات بمواعيد التبادل بين الخطوط خلال شهر رمضان المبارك.

عدد الرحلات خلال شهر رمضان المعظم

- الخط الأول: ٤٨٨ رحلة.

- الخط الثاني: ٦١٠ رحلات.

مواعيد مترو الأنفاق شهر رمضان مترو الأنفاق تشغيل خطوط المترو

