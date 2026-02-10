إعلان

تناول حبة واحدة من التفاح الأحمر وشاهد تأثيرها على صحة جسمك

كتبت- نرمين ضيف الله:

02:30 م 10/02/2026

فوائد التفاح الأحمر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

التفاح الأحمر من أكثر الفواكه انتشارا وفائدة، إذ يحتوي على عناصر غذائية ومضادات أكسدة تدعم صحة الجسم بشكل ملحوظ، وتناول ثمرة واحدة يوميا يحدث فرقا واضحا في نشاطك وصحتك العامة.

فوائد التفاح على صحة الجسم وفق "Healthline".

يدعم صحة القلب
يحتوي التفاح الأحمر على الألياف القابلة للذوبان، خاصة البكتين، والتي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار، مما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب ويحافظ على صحة الشرايين.

يحسن عملية الهضم
الألياف الموجودة في التفاح تسهم في تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، كما تدعم نمو البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي.

يساعد في ضبط الوزن
التفاح منخفض السعرات ويمنح شعورا سريعا بالشبع، مما يقلل الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية ويساعد على التحكم في الوزن.

يعزز المناعة
يحتوي التفاح الأحمر على فيتامين C ومضادات أكسدة تساعد الجسم في مقاومة الالتهابات وتعزيز قدرة الجهاز المناعي على مواجهة الأمراض.

يدعم صحة الدماغ
مضادات الأكسدة في التفاح تساعد في حماية خلايا الدماغ من التلف الناتج عن التقدم في العمر والإجهاد التأكسدي.

يساهم في ضبط مستويات السكر في الدم
الألياف ومركبات البوليفينول الموجودة في التفاح تساعد على إبطاء امتصاص السكر في الدم، ما يجعله خيارا مناسبا ضمن نظام غذائي متوازن.

التفاح الأحمر التفاح فوائد التفاح

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ملكة جمال العالم 2025 بإطلالة مميزة في أحدث ظهور لها
الموضة

ملكة جمال العالم 2025 بإطلالة مميزة في أحدث ظهور لها
هكذا علق نجوم الفن على واقعة فتاة الأتوبيس
زووم

هكذا علق نجوم الفن على واقعة فتاة الأتوبيس
رمضان 2026| منها "إفراج" و"مناعة".. مسلسلات رفعت شعار "مستوحى من أحداث
زووم

رمضان 2026| منها "إفراج" و"مناعة".. مسلسلات رفعت شعار "مستوحى من أحداث
"ستُكلف النادي كثيرًا".. خبير لوائح يحذر الأهلي من أزمة أشرف داري
رياضة محلية

"ستُكلف النادي كثيرًا".. خبير لوائح يحذر الأهلي من أزمة أشرف داري
خضروات تعزز نشاطك اليومي.. 5 أنواع احرص عليها
نصائح طبية

خضروات تعزز نشاطك اليومي.. 5 أنواع احرص عليها

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

شبورة كثيفة ورمال وأتربة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس وتحذر المواطنين
الذهب يعود للانخفاض بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
التعديل الوزاري الجديد.. الرئيس السيسي يستقبل مدبولي