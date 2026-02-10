تناول حبة واحدة من التفاح الأحمر وشاهد تأثيرها على صحة جسمك

التفاح الأحمر من أكثر الفواكه انتشارا وفائدة، إذ يحتوي على عناصر غذائية ومضادات أكسدة تدعم صحة الجسم بشكل ملحوظ، وتناول ثمرة واحدة يوميا يحدث فرقا واضحا في نشاطك وصحتك العامة.

فوائد التفاح على صحة الجسم وفق "Healthline".

يدعم صحة القلب

يحتوي التفاح الأحمر على الألياف القابلة للذوبان، خاصة البكتين، والتي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار، مما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب ويحافظ على صحة الشرايين.

يحسن عملية الهضم

الألياف الموجودة في التفاح تسهم في تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، كما تدعم نمو البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي.

يساعد في ضبط الوزن

التفاح منخفض السعرات ويمنح شعورا سريعا بالشبع، مما يقلل الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية ويساعد على التحكم في الوزن.

يعزز المناعة

يحتوي التفاح الأحمر على فيتامين C ومضادات أكسدة تساعد الجسم في مقاومة الالتهابات وتعزيز قدرة الجهاز المناعي على مواجهة الأمراض.

يدعم صحة الدماغ

مضادات الأكسدة في التفاح تساعد في حماية خلايا الدماغ من التلف الناتج عن التقدم في العمر والإجهاد التأكسدي.

يساهم في ضبط مستويات السكر في الدم

الألياف ومركبات البوليفينول الموجودة في التفاح تساعد على إبطاء امتصاص السكر في الدم، ما يجعله خيارا مناسبا ضمن نظام غذائي متوازن.