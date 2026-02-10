إعلان

5 أعشاب طبيعية تساعد على خفض الكوليسترول الضار

كتب - محمود عبده:

05:30 م 10/02/2026

الكوليسترول

يشير خبراء التغذية إلى أن بعض المكملات العشبية يمكن أن تدعم بشكل معتدل خفض مستويات الكوليسترول في الدم، ما يجعلها خيارا مساعدا أو بديلا لبعض الأشخاص الذين لا يستطيعون استخدام الأدوية التقليدية.


ورغم ذلك، لا تعد هذه الأعشاب بديلا عن العلاج الطبي، وينصح دائما باستشارة الطبيب أو مقدم الرعاية الصحية قبل استخدامها، خصوصا لمن يتناولون أدوية أخرى، وفقا لموقع Verywell Health.


الثوم
عنصر غذائي شائع، يحتوي على مركب الأليسين النشط، وتشير الدراسات إلى قدرته على خفض الكوليسترول الكلي بنسبة 5% والكوليسترول الضار بنسبة 6%، مما يجعله خيارا جيدا للحالات الخفيفة ووقاية القلب، خاصة لمن يعانون ارتفاع ضغط الدم.


الأرز الأحمر
يعتبر من أكثر الأعشاب المدعومة بالأدلة العلمية، إذ يحتوي على مركب موناکولين K، المشابه للستاتين.
وأظهرت الدراسات أنه قد يخفض الكوليسترول الضار بنسبة 15%–25% خلال شهرين، لكن قد يسبب آثارا جانبية مثل آلام العضلات والصداع واضطرابات الجهاز الهضمي.


الحلبة
غنية بالألياف القابلة للذوبان التي تساعد الجسم على التخلص من الكوليسترول الضار، وقد تخفضه بنسبة تصل إلى 7%، ومفيدة خصوصا لمرضى السكري من النوع الثاني المصابين بارتفاع الكوليسترول.


الخرشوف
جزء أساسي من النظام الغذائي المتوسطي، وقد يساهم في خفض الكوليسترول الضار بنسبة 6%–10%.
كما يعد مناسب للأشخاص المصابين بمتلازمة الأيض أو الكبد الدهني، أو لمن لا يتحملون أدوية الستاتين.


الحبة السوداء "حبة البركة"
استخدمت تاريخيا في الطب التقليدي، وتشير الدراسات الأولية إلى إمكانية خفض الكوليسترول الكلي وربما الكوليسترول الضار، لكن الحاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد فعاليتها قائمة.

