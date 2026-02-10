إعلان

براءة مروة يسري "بنت مبارك" المزعومة في قضية غسيل الأموال

كتب : محمد عامر , محمد البدري

04:14 م 10/02/2026

مروة يسري

قضت محكمة الدخيلة الاقتصادية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، ببراءة مروة يسري، المعروفة إعلاميًا بـ "بنت مبارك"، في اتهامها بغسل أموال بالقضية رقم 1473 لسنة 2025، جنح اقتصادية.


تعود وقائع القضية رقم 1473 لسنة 2025، جنح اقتصادية، إلى اتهام النيابة العامة لـ "بنت مبارك" بغسل أموال بلغت قيمتها 75 ألف جنيه.

وأشار أمر الإحالة إلى أن هذه المبالغ كانت متحصلة من جريمة أصلية تتمثل في قذف المجني عليها "و.ع"، ونشر صور شخصية وأخبار عنها دون رضاها عبر تطبيق "تيك توك" بقصد المساس بها.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة باشرت أنماطًا لغسل تلك المتحصلات وهي على علم بمصدرها غير المشروع، حيث قامت عمدًا باستثمار الأموال في شراء مشغولات ذهبية.

وأوضح أمر الإحالة أن المشتريات شملت (قرطًا، وسوارًا، وخاتمًا) من الذهب عيار 18، بإجمالي وزن بلغ 19.5 جرامًا، وذلك بقصد تمويه طبيعة الأموال وتغيير حقيقتها للحيلولة دون اكتشاف مصدرها.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمة اتهامات بتعمد إزعاج الفنانة "و.ع" بإساءة استخدام وسائل الاتصالات، وإنشاء حسابات تهدف لتسهيل ارتكاب جرائمها، وهي الوقائع التي أفردت لها الدعوى رقم 1046 لسنة 2025 جنح اقتصادي أول المنتزه، قبل أن يصدر حكم البراءة اليوم في شق غسل الأموال.

مروة يسري براءة مروة يسري بنت مبارك قضية غسيل الأموال الإسكندرية

