انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و7 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 10-2-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 46.84 جنيه للشراء، و46.94 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 46.84 جنيه للشراء، و46.94 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 46.84 جنيه للشراء، و46.94 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 46.82 جنيه للشراء، و46.92 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك البركة: 46.8 جنيه للشراء، و46.9 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 46.8 جنيه للشراء، و46.9 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 46.79 جنيه للشراء، و46.89 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 46.8 جنيه للشراء، و46.9 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 46.82 جنيه للشراء، و46.92 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 46.88 جنيه للشراء، 46.98 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.