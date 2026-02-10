إعلان

تراجع في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الثلاثاء

كتب : ميريت نادي

04:29 م 10/02/2026

سعر الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و7 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 10-2-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 46.84 جنيه للشراء، و46.94 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 46.84 جنيه للشراء، و46.94 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 46.84 جنيه للشراء، و46.94 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 46.82 جنيه للشراء، و46.92 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك البركة: 46.8 جنيه للشراء، و46.9 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 46.8 جنيه للشراء، و46.9 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 46.79 جنيه للشراء، و46.89 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 46.8 جنيه للشراء، و46.9 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 46.82 جنيه للشراء، و46.92 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 46.88 جنيه للشراء، 46.98 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار أسعار الدولار البنك الأهلي المصري بنك مصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

التشكيل الكامل لحكومة مدبولي الجديدة 2026
أخبار مصر

التشكيل الكامل لحكومة مدبولي الجديدة 2026
لعب للأهلي والزمالك.. من هو جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة الجديد؟
رياضة محلية

لعب للأهلي والزمالك.. من هو جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة الجديد؟
لميس الحديدي بعد التعديل الوزاري: "لا تعليق"
أخبار مصر

لميس الحديدي بعد التعديل الوزاري: "لا تعليق"
تعديل مواعيد تشغيل الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق في رمضان
أخبار مصر

تعديل مواعيد تشغيل الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق في رمضان
ما الأفضل.. إصلاح أم استبدال وحدات التحكم التالفة بالسيارة؟
أخبار السيارات

ما الأفضل.. إصلاح أم استبدال وحدات التحكم التالفة بالسيارة؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ماذا حدث في التعديل الوزاري؟.. قراءة في "الفك والدمج"
رسميا.. التعديل الوزاري الجديد (قائمة بالأسماء)
دفاع الشاب المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس يكشف حقيقة إخلاء سبيله
شبورة كثيفة ورمال وأتربة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس وتحذر المواطنين
التعديل الوزاري الجديد.. الرئيس السيسي يستقبل مدبولي