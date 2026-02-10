محافظ الشرقية يستمع لشكاوى المواطنين في جولة بشوارع كفر صقر

الشرقية- ياسمين عزت:

واصل المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، جولاته الميدانية المفاجئة، حيث زار مركز كفر صقر لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على واقع العمل على الأرض، بعيدًا عن التقارير المكتبية.

بدأت الجولة داخل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، حيث تفقد المحافظ أقسامه المختلفة واطلع على آليات العمل داخل منظومة «الشباك الواحد»، التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقليل الاحتكاك المباشر، بما يعزز الشفافية وسرعة إنجاز المصالح.

واستمع إلى شرح العاملين حول الخدمات المقدمة، والتي تشمل تراخيص البناء والهدم، طلبات التصالح، تراخيص المحال والإعلانات، التظلمات، وخدمات المرافق وغيرها.

وخلال جولته، حرص المحافظ على لقاء عدد من المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم بنفسه، موجّهًا بسرعة إنهاء الإجراءات وتقديم التيسيرات اللازمة، مؤكدًا أن تطوير الأداء داخل المراكز التكنولوجية يعتمد على ميكنة الخدمات وربط الإدارات بشبكة معلومات موحدة تضمن دقة وسرعة العمل.

كما تفقد غرفة حفظ الملفات، مشددًا على أهمية تنظيمها وحمايتها باعتبارها وثائق تمثل حقوقًا أصيلة للمواطنين.

وعلى أرض الواقع، استكمل المحافظ جولته سيرًا على الأقدام في شوارع المدينة، شملت شارعي السنترال والمستشفى، لمتابعة مستوى النظافة ورفع الإشغالات والتعديات، في مشهد عكس متابعة ميدانية مباشرة لاحتياجات الشارع.

خلال الجولة، استمع لشكاوى عدد من المواطنين، موجّهًا بدراستها واتخاذ الحلول المناسبة.

وفي مستشفى كفر صقر المركزي، تابع المحافظ مستوى الخدمة الطبية المقدمة، حيث تفقد أقسام الاستقبال والأشعة المقطعية والعناية المركزة التي تضم 19 سريرًا، وتحدث مع المرضى للاطمئنان على حالتهم وجودة الرعاية المقدمة، مؤكدًا على ضرورة حسن معاملة المرضى وتقديم خدمة صحية تليق بهم.

واختتم المحافظ جولته بمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال إنشاء المبنى الجديد بالمستشفى، مشددًا على تسريع وتيرة العمل والانتهاء من التوسعات في أقرب وقت ممكن، دعمًا لمنظومة الرعاية الصحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي كفر صقر.