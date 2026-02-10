إعلان

رغم فوائدها.. 6 مخاطر صحية عند الإفراط في تناول الحلبة

كتب - محمود عبده:

04:00 ص 10/02/2026 تعديل في 02:06 م

تناول الحلبة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تعد الحلبة من المشروبات الساخنة، وعشب طبيعي متعدد الفوائد، إلا أن الإفراط في تناولها قد يحمل مخاطر صحية غير متوقعة.

ما هي الحلبة؟

وبحسب موقع WebMD الطبي، وينتمي عشب الحلبة إلى نفس فصيلة البرسيم، ويعود أصلها إلى منطقة البحر المتوسط وجنوب أوروبا وغرب آسيا.

وتستخدم بذور الحلبة على نطاق واسع في:
- الطهي
- صناعة بعض الأدوية
- إخفاء الطعم غير المرغوب فيه لبعض العقاقير
- كما تستهلك أوراقها باعتبارها نوعا من الخضراوات.

فوائد تمتد إلى القلب والهرمونات

وتشير تقارير طبية إلى أن الحلبة تستخدم أيضا في بعض الحالات المرتبطة بصحة القلب، مثل:
- تصلب الشرايين
- ارتفاع مستويات الكولسترول
- زيادة الدهون الثلاثية
كما يلجأ بعض الرجال إلى الحلبة للتعامل مع مشكلات مثل الفتق، ضعف الانتصاب، والعقم، في حين تستخدمها بعض النساء المرضعات لتحفيز إدرار الحليب.

متى تتحول الفائدة إلى خطر؟

يؤكد الخبراء أن الحلبة تعد آمنة غالبا عند تناولها بكميات معتدلة موجودة في الطعام، إلا أن الجرعات الزائدة قد تؤدي إلى مجموعة من الآثار الجانبية المزعجة.

أبرز الآثار الجانبية المحتملة:

1- الإسهال واضطراب المعدة
2- الانتفاخ والغازات
3- الدوخة والصداع
4- رائحة غير طبيعية في البول
5- انخفاض ملحوظ في مستوى السكر بالدم
6- تفاعلات تحسسية قد تصل إلى حد الخطورة

كما قد تسبب الحلبة لدى بعض الأشخاص:
- احتقان الأنف
- السعال والصفير
- تورم الوجه
- تفاعلات تحسسية شديدة، خاصة لمن يعانون حساسية مسبقة

اقرأ أيضا:

احذرها.. طريقة شائعة في طهي السمك ترفع خطر السرطان

لا تفعله مجددا.. خطأ شائع عند غلي اللبن يفقده قيمته الغذائية

لحمايته من العفن.. 6 نصائح سحرية لتخزين الأرز قبل رمضان

علامة خفية تدل على الإصابة بأمراض الكبد والكلى والغدة الدرقية

8 أطعمة تقلل الالتهاب وتقوي المناعة.. احرص على تناولها

تناول الحلبة الحلبة مشروب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عضو سابق في الأهلي.. 7 معلومات عن جوهر نبيل المرشح وزيرا للشباب والرياضة
رياضة محلية

عضو سابق في الأهلي.. 7 معلومات عن جوهر نبيل المرشح وزيرا للشباب والرياضة
محمد سامي عن فيلم "The Seven Dogs": "هيغير طريقة التفكير في الصناع
زووم

محمد سامي عن فيلم "The Seven Dogs": "هيغير طريقة التفكير في الصناع
رمضان 2026| منها "إفراج" و"مناعة".. مسلسلات رفعت شعار "مستوحى من أحداث
زووم

رمضان 2026| منها "إفراج" و"مناعة".. مسلسلات رفعت شعار "مستوحى من أحداث
دفاع الشاب المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس يكشف حقيقة إخلاء سبيله
حوادث وقضايا

دفاع الشاب المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس يكشف حقيقة إخلاء سبيله
محافظ سابق للإسكندرية ورئيس جامعتها.. من هو عبد العزيز قنصوة المرشح وزيرا
أخبار مصر

محافظ سابق للإسكندرية ورئيس جامعتها.. من هو عبد العزيز قنصوة المرشح وزيرا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

شبورة كثيفة ورمال وأتربة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس وتحذر المواطنين
الذهب يعود للانخفاض بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
التعديل الوزاري الجديد.. الرئيس السيسي يستقبل مدبولي