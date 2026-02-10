ماذا حدث في التعديل الوزاري؟.. قراءة في "الفك والدمج"

وافق مجلس النواب في جلسته الطارئة اليوم الثلاثاء، على التعديل الوزاري الجديد بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

وشمل التعديل الذي أقره مجلس النواب على حكومة د. مدبولي، تعيين الدكتور حسين عيسى، نائبا وحيدا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بدون تولي حقيبة وزارية. وشهد التعديل ثنائية من تفكيك وزارات مجتمعة بيد وزير واحد، ودمج وزارات أخرى تحت قيادة وزير واحد.

تفكيك "الوزارات التوائم" بالحكومة القديمة

نص التشكيل على تكليف الدكتور خالد عبدالغفار، بمنصب وزير الصحة فقط، بعد أن كان نائبا لرئيس الوزراء، مع عدم وجود نواب له.

كما تم تكليف الفريق كامل الوزير، بوزارة النقل فقط، بعد أن كان نائبا لرئيس الوزراء، ووزيرا للنقل والصناعة، وعدم وجود نواب له، بعد أن كانوا 3 نواب في حكومة د. مدبولي بتشكيلها السابق.

وتضمن التغيير تعيين خالد هاشم وزيرا للصناعة بعد أن تم فصلها عن النقل.

دمج وزارات بالحكومة الجديدة

كما جاء من بين التغييرات الجديدة على حكومة د. مدبولي، تفكيك وزارة التعاون الدولي التي كانت تشغلها الدكتور رانيا المشاط، وتكليف الدكتور بدر عبدالعاطي، بوزارة الخارجية والتعاون الدولي والهجرة، وتكليف السفير محمد أبوبكر، نائبا لوزير الخارجية للشؤون الأفريقية والسيدة الدكتورة سمر عبدالواحد، نائبا لوزير الخارجية للتعاون الدولي.

كما شمل التعديل أيضا، تكليف منال عوض وزيرا للتنمية المحلية والبيئة، وهو ما يعني ضم التنمية المحلية إلى البيئة في حقيبة واحدة.

الوزراء الجدد

شمل التغيير الوزاري، تكليف راندة المنشاوي، بوزارة الإسكان، وتكليف أحمد عمران، نائبا لوزير الإسكان للمرافق، ووليد عباس نائبا للوزير للمجتمعات العمرانية.

كما تم تكيف محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، بوزارة الاستثمار، خلفا لحسن الخطيب، وتكليف عبدالعزيز قنصوه بالتعليم العالي خلفا لمحمد أيمن عاشور، وتكليف رأفت هندي، وزيرا للاتصالات، مع عدم وجود نواب له.

وشمل التغيير، مفاجأة قوية بتغيير وزير الشؤون النيابية، وتكليف هاني عازر، بدلا من المستشار محمود فوزي.

كما شمل التغيير، تكليف اللواء صلاح سليمان وزيرا للدولة للإنتاج الحربي بدلا من المهندس محمد صلاح، وجيهان زكي وزيرة للثقافة بدلا من الوزير أحمد هنو، وأحمد رستم، وزيرا للتخطيط، بعد أن تم فصلها عن وزارة التعاون الدولي، وحسن رداد وزيرا للعمل بدلا من محمد جبران، وجوهر نبيل، وزيرا للشباب والرياضة بدلا من أشرف صبحي، وخالد هاشم وزيرا للصناعة بعد أن تم فصلها عن النقل وكان يرأس الوزارتين الفريق كامل الوزير.

الوزراء الباقون في مناصبهم

وجاءت قائمة الوزراء الذين بقوا في مناصبهم:

وزير الدفاع الفريق أول عبد المجيد صقر

وزير الداخلية اللواء محمود توفيق

وزير المالية أحمد كجوك

وزير الطيران المدني سامح الحنفي

وزير الكهرباء محمود عصمت

وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي

وزير البترول كريم بدوي

وزير الزراعة علاء فاروق

وزير السياحة والآثار شريف فتحي

وزير التموين شريف فاروق

وزير الأوقاف أسامة الأزهري

وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف

وزير الري هاني سويلم

