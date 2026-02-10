إعلان

ملكة جمال العالم 2025 بإطلالة مميزة في أحدث ظهور لها

كتب : شيماء مرسي

02:55 م 10/02/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    ملكة جمال العام 2025 أوبال سوشاتا (2)
  • عرض 3 صورة
    ملكة جمال العام 2025 أوبال سوشاتا (3)

كتبت- شيماء مرسي

ظهرت ملكة جمال العام 2025 أوبال سوشاتا، بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت أوبال فستان طويل "كت" باللونين الأبيض والأسود ويتميز بأنه منفوش من الأسفل.

اعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون النيود.

واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين بشكل انسيابي.

وزُينت إطلالتها بإرتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وخاتم.

دائما ما تلفت ملكة جمال 2025 الأنظار دائما بإطلالاتها المتنوعة وأحيانا الجريئة والتصاميم اللامعة والجذابة.

ملكة جمال العالم 2025 أوبال سوشاتا بإطلالة مميزة إطلالة أوبال سوشاتا أوبال سوشاتا على إنستجرام

