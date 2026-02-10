الأمن يضبط شخصا يصور فيديوهات خادشة للحياء بهدف زيادة المشاهدات

ضبطت الأجهزة الأمنية أحد الأشخاص؛ لاتهامه بتصوير مقاطع فيديو تتضمن ألفاظا خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام المتهم (مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) بالاستعانة بآخرين لتصوير مقاطع فيديو تتضمن ألفاظ خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية وتحرض على أعمال العنف والبلطجة، ونشرها على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم، وتبين أن له سجلا جنائيا سابقا، وبحوزته هاتف محمول، أظهر فحصه احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته، أقر المتهم بنشر مقاطع الفيديو على صفحاته بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.