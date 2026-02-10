مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
21:30

ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:15

مانشستر يونايتد

كأس إيطاليا

نابولي

- -
22:00

كومو

كأس ألمانيا

هيرتا برلين

- -
21:45

فرايبورج

جميع المباريات

إعلان

رئيس اتحاد الكرة يحسم الجدل حول إلغاء بطولة الدوري

كتب : مصراوي

04:38 م 10/02/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    الدوري المصري
  • عرض 7 صورة
    قرعة الدوري المصري 2025/26
  • عرض 7 صورة
    قرعة الدوري المصري
  • عرض 7 صورة
    احتفال الأهلي بدرع الدوري المصري 2023-2024._Easy-Resize.com
  • عرض 7 صورة
    شيكابالا يتسلم درع الدوري المصري 2021-2022_Easy-Resize.com
  • عرض 7 صورة
    احتفال الأهلي بدرع الدوري المصري 2023-2024_Easy-Resize.com

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نفى هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، صحة الأنباء المتداولة بشأن وجود نية لإلغاء بطولة الدوري المصري لموسم 2025-2026، مؤكدًا أن هذا الأمر لم يُطرح من الأساس داخل اتحاد الكرة.

وأوضح أبو ريدة، في تصريحات صحفية، أن فكرة إلغاء مسابقة الدوري لم تتم مناقشتها بأي شكل، مشددًا على أنه لا يوجد مجال لطرح مثل هذا المقترح.

وجاءت تصريحات رئيس اتحاد الكرة ردًا على تقارير صحفية أشارت إلى احتمالية إلغاء الدوري خلال الموسم الحالي، قبل أن يتم حسم الجدل بنفي رسمي من هاني أبو ريدة، وكذلك مصطفى أبو زهرة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الدوري المصري اتحاد الكرة هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

صورته بخدعة ذكية.. فتاة تتهم شابًا بالتحرش بها داخل "سوزوكي" والأمن يحقق
حوادث وقضايا

صورته بخدعة ذكية.. فتاة تتهم شابًا بالتحرش بها داخل "سوزوكي" والأمن يحقق
رمضان 2026| "هاكر وكيميائي".. أبرز مهن نجوم المسلسلات
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026| "هاكر وكيميائي".. أبرز مهن نجوم المسلسلات
"تم اتخاذ القرار".. مصدر يكشف آخر تطورات أزمة الزمالك وزيزو
رياضة محلية

"تم اتخاذ القرار".. مصدر يكشف آخر تطورات أزمة الزمالك وزيزو
هكذا علق نجوم الفن على واقعة فتاة الأتوبيس
زووم

هكذا علق نجوم الفن على واقعة فتاة الأتوبيس
ما الأفضل.. إصلاح أم استبدال وحدات التحكم التالفة بالسيارة؟
أخبار السيارات

ما الأفضل.. إصلاح أم استبدال وحدات التحكم التالفة بالسيارة؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رسميا.. التعديل الوزاري الجديد (قائمة بالأسماء)
دفاع الشاب المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس يكشف حقيقة إخلاء سبيله
شبورة كثيفة ورمال وأتربة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس وتحذر المواطنين
التعديل الوزاري الجديد.. الرئيس السيسي يستقبل مدبولي