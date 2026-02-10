لميس الحديدي بعد التعديل الوزاري: "لا تعليق"

كتب - أحمد جمعة:

نشرت الإعلامية لميس الحديدي، منشورًا عبر حسابها على فيسبوك بعد إعلان موافقة مجلس النواب على التعديل الوزاري، قائلة: "لا تعليق !!".

ووافق مجلس النواب في جلسته الطارئة اليوم الثلاثاء، على التعديل الوزاري الجديد بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

وأمس، طالبت لميس الحديدي، الحكومة بضرورة إعلان فلسفة التعديل الوزاري ومرتكزاته ومستهدفاته بوضوح، قائلة إن بقاء الدكتور مصطفى مدبولي في منصبه كرئيس للوزراء، يستوجب شرحًا صريحًا لأسباب التغيير وأهدافه.