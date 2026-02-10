بطريقة طبيعية وآمنة.. أفضل 5 فواكه لإنقاص الوزن

يعاني الكثيرون من صعوبة إنقاص الوزن رغم الالتزام بالنظام الغذائي، لكن إدراج الفواكه المناسبة يمكن أن يكون مفتاحا طبيعيا وفعالا.

وفقا لموقع Healthline، فيما يلي قائمة بأفضل خمس فواكه منخفضة السعرات وغنية بالعناصر الغذائية، تساعد على تعزيز فقدان الوزن بطريقة آمنة.

الموز

على الرغم من أن الموز غني بالسعرات الحرارية مقارنة ببعض الفواكه الأخرى، إلا أنه يحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية المهمة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والمنغنيز، بالإضافة إلى الألياف ومضادات الأكسدة وفيتامينات C وB6.

أظهرت دراسة عام 2014 أن تناول الموز يوميا قد يساعد في خفض مستويات السكر والكوليسترول لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول.

الفاكهة ذات النواة

تشمل هذه المجموعة الخوخ، النكتارين، البرقوق، الكرز، والمشمش.

وتتميز هذه الفواكه بانخفاض السعرات الحرارية واحتوائها على فيتامينات C وA ومضادات الأكسدة.

- تحتوي حبة خوخ متوسطة "150 جرام" على 58 سعرا حراريا.

- كوب كرز "138 جرام" يحتوي على 87 سعرا حراريا.

- حصة البرقوق أو أربع حبات مشمش "حوالي 140 جرام" أقل من 70 سعرا حراريا.

التفاح

التفاح خيار مثالي للوجبات الخفيفة، منخفض السعرات وغني بالألياف.

وتحتوي ثمرة كبيرة "223 جرام" على 116 سعرا حراريا و5.4 جرام من الألياف.

وتشير الأبحاث إلى أن تناول التفاح كاملا أفضل من عصره، لأنه يعزز الشعور بالشبع ويقلل الرغبة في تناول وجبات إضافية.

التوت والفراولة

تعد التوت والفراولة من الفواكه منخفضة السعرات ومليئة بالعناصر الغذائية:

كوب من التوت "123 جرام" يحتوي على 64 سعرا حراريا ويغطي 36% من حاجة الجسم اليومية لفيتامين C والمنغنيز، و12% لفيتامين K.

كوب من الفراولة "152 جرام" يحتوي على أقل من 50 سعرا حراريا، ويزود الجسم بـ 3 جرامات ألياف، و99% من فيتامين C، و26% من المنغنيز اليومي.

الكيوي

الكيوي من الفواكه عالية الكثافة الغذائية، ويعتبر مصدرا ممتازا لفيتامين C وK وحمض الفوليك والألياف.

ثمرة صغيرة مقشرة "69 جرام" تحتوي على أكثر من 2 جرام ألياف، بينما توفر القشرة 1 جرام إضافي من الألياف، مما يعزز صحة الجهاز الهضمي والشعور بالشبع.

