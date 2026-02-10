قبل الأكل.. أفضل الطرق لتنظيف الفواكه والخضراوات

تنظيف الفواكه والخضراوات بشكل صحيح قبل تناولها خطوة أساسية للحفاظ على الصحة، إذ تساعد على التخلص من البكتيريا والملوثات التي قد تسبب التسمم الغذائي.

وفقا لصحيفة مترو البريطانية، إليك أفضل الطرق لتنظيف الفواكه والخضراوات، وجاءت كما يلي:

1- غسل اليدين والأسطح أولا

قبل التعامل مع الفواكه والخضراوات، اغسل اليدين جيدا بالصابون، ونظف جميع الأسطح وأدوات التقطيع.

ومن المهم استخدام لوح تقطيع منفصل للخضار والفواكه عن اللحوم لتجنب انتقال البكتيريا، والتأكد من صلاحية الطعام قبل تناوله.



2- تنظيف الخضراوات الورقية والسلطة

-أزل الأوراق الخارجية غير الجيدة وتخلص من أي قطع بنية اللون.

-ضع الخضراوات تحت الماء الجاري البارد لمدة 30 ثانية بدلا من النقع في وعاء، لتجنب حبس البكتيريا.

-طبق نفس الطريقة على السلطة المعلبة قبل تناولها.

3- غسل الفواكه والخضراوات الصلبة واللينة

-الفواكه والخضراوات الصلبة مثل التفاح يجب فركها جيدا تحت الصنبور لإزالة الأوساخ.

-الفواكه اللينة مثل التوت يمكن نقعها بلطف في حوض من الماء البارد ثم تصفيتها تحت الماء الجاري باستخدام مصفاة.

تذكر أن قشور بعض الخضراوات والفواكه غنية بالألياف المفيدة، لذا ينصح بغسلها جيدا بدل التخلص منها.

هل نستخدم بيكربونات الصودا؟

الغسل بالماء وحده يزيل جزءا من البكتيريا، لكن إضافة محلول الخل وبيكربونات الصودا يقلل بشكل أكبر خطر التلوث ببكتيريا الإشريكية القولونية.

طريقة التحضير

ضع الفاكهة أو الخضار في لتر من الماء، أضف 150 مل خل أبيض و40 جرام بيكربونات صودا، قلب حتى تذوب، واتركها 5 دقائق قبل شطفها جيدا.

