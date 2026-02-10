ينشر لأول مرة.. فيديو العثور على جثة جيفري إبستين في زنزانته

كشفت صحيفة التليجراف البريطانية عن لقطات من كاميرات المراقبة توثّق اللحظات الأولى لاكتشاف جثة رجل الأعمال المدان جنسيًا جيفري إبستين داخل زنزانته، في تطور جديد للجدل المستمر بشأن ملابسات وفاته عام 2019.

وكان إبستين محتجزًا في مركز إصلاحي بمدينة نيويورك على خلفية اتهامات بالاتجار بالجنس، قبل أن يُعثر عليه فاقدًا للوعي داخل زنزانته في 10 أغسطس 2019، وأسهمت ظروف وفاته، إلى جانب علاقاته الواسعة بشخصيات عامة بارزة شملت رؤساء وأقطاب إعلام وأفرادًا من عائلات ملكية، في تغذية نظريات مؤامرة رجّحت احتمال تعرّضه للقتل، خاصة في ظل غياب أي لقطات مصورة للحظة اكتشاف الجثة آنذاك، حتى ظهر هذا الفيديو لأول مرة مساء أمس الاثنين، وفق ما ذكرته "تليجراف" في تقريرها.

ووفقًا للصحيفة، عُثر على ملف الفيديو ضمن مجموعة تضم نحو ثلاثة ملايين وثيقة رفعت عنها السرية وأصدرتها وزارة العدل الأمريكية أواخر يناير الماضي، ويُظهر التسجيل توقيت اكتشاف أحد ضباط السجن لجثة إبستين عند الساعة 6:30 صباحًا، ويبيّن الفيديو ظلّ أحد الحراس وهو يقترب من مكتب الأمن المجاور للطابق المعزول الذي تقع فيه زنزانة إبستين، قبل أن يتجه، بعد نحو عشر ثوانٍ، إلى الزنزانة ذاتها.

وبعد مرور أكثر من دقيقة بقليل، ظهر أحد الحراس وهو يتحرك ذهابًا وإيابًا بين مكتب الأمن وطابق الزنازين، قبل أن ينضم إليه حارسان آخران، حيث بدت على تحركاتهم السرعة والارتباك، وفي نهاية المطاف، أُعلن رسميًا عن وفاة إبستين في الساعة 6:39 صباحًا.

ويؤكد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن إبستين انتحر، مستندًا إلى أدلة داعمة من تقرير تشريح الجثة الذي أُجري بعد تسعة أيام من وفاته، كما أفاد المحققون بأنه منذ إيداع إبستين زنزانته عند الساعة 10:40 مساءً يوم 9 أغسطس، وحتى نحو الساعة 6:30 صباح اليوم التالي، لم يدخل أي شخص إلى مستويات وحدة العزل الخاصة التي كان محتجزًا فيها.

غير أن هذا الاستنتاج تعرّض للتشكيك عقب نشر لقطات مراقبة حديثة أظهرت شكلًا برتقالي اللون يتحرك صعودًا على السلالم باتجاه زنزانة إبستين عند الساعة 10:39 مساءً، وقد خلص مكتب المفتش العام بوزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي إلى تفسيرات متباينة لتلك اللقطة؛ إذ وصفها سجل الـFBI بأنها ربما تعود "لسجين"، بينما اعتبرها المفتش العام لضابط يحمل "ملابس أو أغطية سرير" برتقالية اللون، وأشار إليها في تقريره النهائي بوصفه "ضابط إصلاحيات مجهول الهوية".