محامي الشاب المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس يكشف آخر التطورات

كتب – أحمد عادل:

كشف خالد رزق، محامي الشاب المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل عام، آخر تطورات التحقيق مع موكله.

وقال رزق في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" إن الفتاة اتهمت الشاب بالتحرش بها لفظيًا، ولم تقدم أي دليل على وقوع الواقعة سوى ادعائها أمام جهات التحقيق.

وتابع رزق أن موكله فوجئ بصراخ الفتاة أثناء استقلاله الأتوبيس، وزعمت تعرضها للسرقة، وعند تجمع عدد من الركاب ادعت تعرضها للتحرش.

وأضاف أن موكله أنكر الاتهامات المنسوبة إليه، كما أنكر معرفته بالفتاة ووجود أي خلافات سابقة بينهما.

من جانبها كشفت مريم شوقي، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة الأوتوبيس"، تفاصيل حادثة ملاحقتها وتهديدها من قبل أحد الأشخاص، مؤكدة أنها وثّقت الواقعة بالفيديو وأحرزت محضرًا رسميًا قبل التوجه للنيابة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وقالت خلال تصريحات تليفزيونية، إنها لا تعرف سبب الملاحقة، ونفت الشائعات عن وجود علاقة سابقة بالمتهم: "ده مش كلام حقيقي خالص، أنا ما عنديش حاجة أتخبى منها، ومش على معرفة بالشخص ده لا من قريب ولا من بعيد".

وأضافت أن المتهم حاول التحرش بها لفظيًا، وعند تصديها له بالرفض تعرضت لرمي الطوب، ما دفعها لتغيير مسارها حفاظًا على سلامتها، إلا أنه ركِب خلفها الأتوبيس، فاضطرت لتصويره ورفع صوتها لطلب المساعدة. مؤكدة تمسكها بحقها القانوني واستكمال التحقيقات أمام النيابة، وأن الجهات المختصة تعاملت معها بتعاون كامل لضمان سلامتها وأمانها الشخصي.

وقررت النيابة العامة التحفظ على الشاب المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل عام لمدة 24 ساعة، لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وثقت فيه فتاة واقعة تحرش بها شخص أثناء استقلالها الأتوبيس، ما أثار جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية.

ونجحت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالاشتراك مع مباحث القاهرة في تحديد خط سير الأتوبيس وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمحطات التوقف، ما أسفر عن التوصل إلى هوية المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أنكر ما نُسب إليه.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ عرضه على النيابة.

اقرأ أيضا:

القبض على "مستريح السيارات" و الإنتربول يتولى مهام نقله لمصر

"شنق مراته وطفلته وانتحر".. ماذا حدث في جريمة شقة دمياط؟

"عليها أحكام".. الداخلية تكشف سبب احتجاز فنانة داخل إحدى وحدات المرور