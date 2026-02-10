مباريات الأمس
أول ظهور لإمام عاشور في الأهلي بعد عودته من السعودية (صورة)

كتب : محمد عبد الهادي

02:04 م 10/02/2026
    إمام عاشور وزوجته في العمرة
    إمام عاشور وزوجته في العمرة
    إمام عاشور وزوجته في العمرة
    إمام عاشور في العمرة رفقة أسرته (2)
    إمام عاشور

عاد إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لإستئناف تدريباته المنفردة مرة أخري بعد عودته من السعودية وأداء مناسك العمرة.

وكان إمام قد حصل على إذن بالسفر للسعودية لأداء عمرة رفقة أسرته، على أن يعود ويستكمل عقوبته التأديبية بالتمرين منفردًا على إثر أزمته الأخيرة وتخلفه عن السفر مع الفريق إلي تنزانيا.

وفي أول ظهور لإمام عاشور عقب عودته من السعودية، شارك اللاعب صورة له من داخل صالة الجيم بالنادي الأهلي وأرفق بها تعليق: "Back".

إمام عاشور

أول ظهور لإمام عاشور في الأهلي بعد عودته من السعودية (صورة)
