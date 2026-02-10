إعلان

دفاع الشاب المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس يكشف حقيقة إخلاء سبيله

كتب : أحمد عادل

03:48 م 10/02/2026 تعديل في 04:39 م
نفى المحامي خالد رزق، دفاع الشاب المتهم في واقعة التحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل عام، ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بشأن إخلاء سبيل موكله.

وقال رزق في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الثلاثاء، إن جهات التحقيق سبق وأمرت بحجز الشاب 24 ساعة لحين ورود تحريات رجال المباحث حول الواقعة، مؤكدًا أن النيابة لم تتسلم التحريات حتى الآن.

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وثقت فيه فتاة واقعة تحرش بها شخص أثناء استقلالها الأتوبيس، ما أثار جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية.

ونجحت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالاشتراك مع مباحث القاهرة في تحديد خط سير الأتوبيس وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمحطات التوقف، ما أسفر عن التوصل إلى هوية المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أنكر ما نُسب إليه.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ عرضه على النيابة.

محام

