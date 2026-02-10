مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
21:30

ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:15

مانشستر يونايتد

كأس إيطاليا

نابولي

- -
22:00

كومو

كأس ألمانيا

هيرتا برلين

- -
21:45

فرايبورج

جميع المباريات

إعلان

عضو سابق في الأهلي.. 7 معلومات عن جوهر نبيل المرشح وزيرا للشباب والرياضة

كتب : محمد عبد الهادي

01:17 م 10/02/2026 تعديل في 01:52 م
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    جوهر نبيل
  • عرض 10 صورة
    جوهر نبيل
  • عرض 10 صورة
    جوهر نبيل
  • عرض 10 صورة
    جوهر نبيل
  • عرض 10 صورة
    جوهر نبيل
  • عرض 10 صورة
    جوهر نبيل
  • عرض 10 صورة
    جوهر نبيل
  • عرض 10 صورة
    جوهر نبيل
  • عرض 10 صورة
    جوهر نبيل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصدر جوهر نبيل، حديث الوسط الرياضي المصري في الساعات الماضية، وذلك بعد أنباء تعيينه وزيرًا للشباب والرياضة خلفًا للدكتور أشرف صبحي.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز المعلومات عن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة المحتمل كالتالي:

  • بدأ مسيرته لاعبًا في كرة اليد ولعب لصفوف الأهلي من ١٩٨٢-٢٠٠٥، وسبق له تمثيل منتخب مصر.
  • شغل منصب إداري في النادي الأهلي كعضو مجلس إدارة عام 2017.
  • حاصل على بكالوريوس تربية رياضية عام 1995، ودبلومة إدارة أعمال بالجامعة الأمريكية عام 1997.
  • حاصل علي وسام الرياضة من الطبقة الأولي بعد الحصول علي كاس العالم للشباب ١٩٩٣
  • لاعب أوليمبي المشاركة في ثلاث دورات اولمبية ٩٢/٩٦/٢٠٠٠-
  • رئيس جهاز كرة بالنادي الأهلي 2006-2007
  • عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة اليد ٢٠٠٨-٢٠١١ مع الكابتن محمود الخطيب.

للمزيد تابع تغطية مصراوي عن التعديل الوزاري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جوهر نبيل من هو جوهر نبيل معلومات عن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة الأهلي أشرف صبحي التعديل الوزاري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رمضان 2026| "هاكر وكيميائي".. أبرز مهن نجوم المسلسلات
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026| "هاكر وكيميائي".. أبرز مهن نجوم المسلسلات
عضو سابق في الأهلي.. 7 معلومات عن جوهر نبيل المرشح وزيرا للشباب والرياضة
رياضة محلية

عضو سابق في الأهلي.. 7 معلومات عن جوهر نبيل المرشح وزيرا للشباب والرياضة
أول ظهور لإمام عاشور في الأهلي بعد عودته من السعودية (صورة)
رياضة محلية

أول ظهور لإمام عاشور في الأهلي بعد عودته من السعودية (صورة)
رمضان 2026| منها "إفراج" و"مناعة".. مسلسلات رفعت شعار "مستوحى من أحداث
زووم

رمضان 2026| منها "إفراج" و"مناعة".. مسلسلات رفعت شعار "مستوحى من أحداث
بعد لحظات من الإقلاع.. تحطم طائرة ركاب صومالية في البحر وعلى متنها 55 راكبًا
شئون عربية و دولية

بعد لحظات من الإقلاع.. تحطم طائرة ركاب صومالية في البحر وعلى متنها 55 راكبًا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

شبورة كثيفة ورمال وأتربة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس وتحذر المواطنين
الذهب يعود للانخفاض بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
التعديل الوزاري الجديد.. الرئيس السيسي يستقبل مدبولي