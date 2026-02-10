أول ظهور لإمام عاشور في الأهلي بعد عودته من السعودية (صورة)

تصدر جوهر نبيل، حديث الوسط الرياضي المصري في الساعات الماضية، وذلك بعد أنباء تعيينه وزيرًا للشباب والرياضة خلفًا للدكتور أشرف صبحي.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز المعلومات عن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة المحتمل كالتالي:

بدأ مسيرته لاعبًا في كرة اليد ولعب لصفوف الأهلي من ١٩٨٢-٢٠٠٥، وسبق له تمثيل منتخب مصر.

شغل منصب إداري في النادي الأهلي كعضو مجلس إدارة عام 2017.

حاصل على بكالوريوس تربية رياضية عام 1995، ودبلومة إدارة أعمال بالجامعة الأمريكية عام 1997.

حاصل علي وسام الرياضة من الطبقة الأولي بعد الحصول علي كاس العالم للشباب ١٩٩٣

لاعب أوليمبي المشاركة في ثلاث دورات اولمبية ٩٢/٩٦/٢٠٠٠-

رئيس جهاز كرة بالنادي الأهلي 2006-2007

عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة اليد ٢٠٠٨-٢٠١١ مع الكابتن محمود الخطيب.

