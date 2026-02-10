خضروات تعزز نشاطك اليومي.. 5 أنواع احرص عليها

تعد الخضروات من أهم العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم يوميا، ليس فقط لاحتوائها على الفيتامينات والمعادن، بل لأنها مصدر طبيعي للطاقة والحيوية.

وفقا لموقع Medical News Today، تلعب الخضروات الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة دورا أساسيا في:

-زيادة مستويات الطاقة

-تحسين عملية الأيض

-دعم جهاز المناعة



خضروات تمنحك القوة والحيوية طوال اليوم

الجزر

يحتوي على فيتامين A ومضادات الأكسدة التي تحافظ على صحة العين والجلد، وتزيد من النشاط اليومي؟



السبانخ

مصدر غني بالحديد وحمض الفوليك، ويساهم في إنتاج الطاقة وتحسين أداء العضلات.

الشمندر "البنجر"

يحتوي على النترات الطبيعية التي تعزز تدفق الدم، ما يزيد القدرة على التحمل والنشاط البدني.

البروكلي

غني بالألياف والفيتامينات، يدعم صحة القلب ويساعد على تنظيم مستويات الطاقة في الجسم.

الفلفل الأحمر

مصدر ممتاز لفيتامين C، يقوي جهاز المناعة ويقلل من الشعور بالتعب والإرهاق.

