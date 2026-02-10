إعلان

مؤشرات البورصة تتزين باللون الأخضر بنهاية جلسة اليوم

كتب : ميريت نادي

03:37 م 10/02/2026

مؤشرات البورصة تتزين باللون الأخضر

مؤشرات البورصة تتزين باللون الأخضر بنهاية جلسة اليوم

كتبت- ميريت نادي:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.16% عند مستوى 50376 نقطة، بختام جلسة اليوم الثلاثاء.

وارتفع مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.41%، وصعد مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.31%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 1.5 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 5.6 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 4 مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.52% عند مستوى 50293 نقطة، بختام جلسة أمس الاثنين.

