البحيرة تتجمل بالأخضر.. زراعة 10 آلاف شجرة جديدة ضمن المبادرة الرئاسية

البحيرة - أحمد نصرة:

انتهت محافظة البحيرة من زراعة 10 آلاف شجرة ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، ليصبح إجمالي ما تم زراعته بنطاق المحافظة منذ انطلاق المبادرة نحو 410 آلاف شجرة، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في الرقعة الخضراء وتحسين البيئة.

وتأتي أعمال الزراعة ضمن المرحلة الرابعة من المبادرة، بدعم من وزارة التنمية المحلية، حيث جرى توزيع الأشجار على الطرق العامة والمحاور الرئيسية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري وتعزيز الغطاء الأخضر.

كما شملت الأعمال إنشاء سياج شجري حول مدفن بدر، والمحطة الوسيطة بكفر الدوار ودمنهور، للحد من التأثيرات البيئية وتحقيق الاشتراطات الصحية والصحية البيئية.

وتضمنت أعمال الزراعة أشجارًا خشبية معمرة ذات كفاءة بيئية عالية، من بينها أشجار الجزورين والكافور، لما لها من دور فعّال في امتصاص الملوثات وتحسين جودة الهواء.

وأكدت محافظة البحيرة استمرار تنفيذ المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع المتابعة الدورية لأعمال الزراعة والصيانة، لضمان استدامة الأشجار وتحقيق أقصى استفادة بيئية منها، بما يدعم جهود التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.