أرخص سيارة زيرو تقدمها جيلي في مصر

كتب : محمد جمال

02:22 م 10/02/2026

جيلي إيمجراند

تصنف السيارة جيلي إمجراند سيدان العائلية الجديدة كأرخص طرازات العلامة الصينية المقدمة عبر وكيليها في مصر خلال شهر يناير الجاري.

تتوفر جيلي إمجراند المجمعة بمصانع الشركة في مصر بأسعار رسمية تبدأ من 789 الف جنيه للفئة الأولى (Comfort) و 889 ألف جنيه للفئة الثانية (Luxury).

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات جيلي إمجراند الجديدة:

المحرك

تأتي جيلي إمجراند المصنعة في مصر بمحرك بقوة 122 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 180 نيوتن متر، ويتيح المحرك استهلاكًا للوقود يبلغ 5.82 لتر لكل 100 كم.

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، وتتسارع سيارة جيلي إمجراند من 0 إلى 100 كم في 11.96 ثانية، وسعة خزان الوقود تبلغ 50 لترًا.

الأبعاد

يبلغ طول سيارة جيلي الجديدة 4.638 مم، وعرضها 1.822 مم، وارتفاعها 1460 مم، وقاعدة عجلات تصل إلى 2650 مم، ما يوفر مساحة مريحة للركاب.

التجهيزات

تتوفر جيلي إمجراند الجديدة في نسختها الأعلى تجهيزًا بالعديد من الميزات، مثل فتحة السقف، بالإضافة إلى مقعد السائق القابل للتعديل كهربائيًا.

كما تشمل السيارة كاميرا للرؤية الخلفية التي تسهل الرجوع إلى الخلف، ونظام صوت مكون من 6 مكبرات صوت، وشاشة عرض قياس 12.3 بوصة.

تقدم جيلي إمجراند تقنيات متقدمة، مثل نظام الكاميرا الخلفية المزود برؤية مستقبلية لتحسين الرؤية أثناء القيادة، ولوحة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة تعرض 27 نوعًا مختلفًا من المعلومات المتعلقة بالسيارة. كما تحتوي السيارة على نظام تكييف ذكي.

