الضغط المنخفض هو حالة تنخفض فيها قراءة ضغط الدم عن المعدل الطبيعي، بحيث تصبح أقل من 90/60 ملم زئبق في الغالب.

أعراض تسدعي زيارة الطواريء

وتعليقًا على ذلك، أكد الدكتور محمد صلاح هاشم أخصائي أمراض القلب والباطني، أن انخفاض ضغط الدم قد تصاحبه أعراض تستدعي التوجه إلى الطبيب أو الطوارئ بشكل فوري، خاصة عند ظهور شحوب في الوجه، وبرودة في الأطراف، وصداع شديد، إلى جانب حالات الإغماء وتشوش الرؤية.

وأوضح صلاح في تصريح خاص لـ "مصراوي"، أن تسجيل قراءات ضغط منخفضة تصل إلى 90/50 يشير إلى ضرورة التوجه إلى قسم الطوارئ، خصوصًا إذا كانت مصحوبة بأعراض مزعجة أو متكررة.

وأشار إلى أن من أبرز أسباب انخفاض ضغط الدم نقص بعض العناصر الأساسية في الجسم، مثل الحديد والمغنيسيوم والكالسيوم وفيتامين "د"، إضافة إلى الجفاف الناتج عن قلة شرب السوائل.

نصائح لضبط ضغط الدم

ونصح بضرورة الإكثار من شرب المياه بمتوسط يتراوح بين 3 إلى 3.5 لترات يوميًا، مع الحرص على تناول السوائل بصورة منتظمة، والعمل على تعويض أي نقص في العناصر الغذائية عبر نظام غذائي صحي ومتوازن، وتناول الأدوية تحت إشراف طبيب.

كما أشار إلى أهمية تناول الأطعمة المالحة باعتدال، والإكثار من الفواكه الغنية بالسوائل، وتناول الليمون والبرتقال والزيتون، والأجبان مثل الجبن الرومي مع إضافة القليل من الملح، وتناول فنجان قهوة لرفع الضغط.

الابتعاد عن الضغوط

كما شدد على ضرورة الابتعاد عن التوتر والضغوط العصبية، لما لها من تأثير مباشر على تذبذب ضغط الدم والشعور بالإجهاد العام.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن انخفاض ضغط الدم لا يُعد مرضًا مزمنًا في حد ذاته، بل هو عرض يكون مؤشرًا على وجود مشكلات صحية أخرى تستوجب التشخيص والعلاج المناسب.

