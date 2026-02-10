محمد سامي عن فيلم "The Seven Dogs": "هيغير طريقة التفكير في الصناع

أشاد المخرج محمد سامي بفيلم "The Seven Dogs"، بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز.

وكتب سامي، في منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "تريلر فيلم سيفن دوجز، أكتر تريلر فيلم عربي شدّني في حياتي بدون مبالغة، كمّ جذب غير عادي، صورة وإخراج وديكور وإنتاج ومونتاج مبهرين لدرجة استمتاع غير عادية".

وتابع: "التريلر بجودة أفلام هوليوود، مبروك إخواتي وصحابي كريم عبد العزيز وأحمد عز اللي بيشرفونا طول الوقت، تحية من قلبي لأبو ناصر على الفيلم ده اللي شكله هيغير طريقة التفكير في الصناعة، مستني أتفرج على الفيلم بفارغ الصبر".

الفيلم من سيناريو وحوار محمد الدباح، وانطلق تصويره في يناير 2025 داخل استوديوهات الحصن Big Time، بميزانية تتجاوز 40 مليون دولار.

وتولى إخراج فيلم The Seven Dogs الثنائي العالمي عادل وبلال، وهو من بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هنا الزاهد، تارا عماد، ناصر القصبي، سيد رجب، وهالة صدقي.

