إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الثلاثاء

كتب- أحمد الخطيب:

09:32 ص 10/02/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 60 جنيهًا، ببداية تعاملات الثلاثاء 10-2-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4520 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 5811 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 6680 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7748 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 54240 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 77480 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 240962 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 387400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.42% إلى نحو 5036 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب اليوم عر الذهب في مصر عر الذهب عالميا عر الذهب عيار 21 عر الذهب عيار 24 عر الذهب عيار 18 عر الذهب عيار 14 عر الجنيه الذهب عر سبيكة الذهب عر الذهب الآن سعار سبائك الذهب داية التعاملات سعار الذهب الثلاثاء عر الأوقية عر الأونصة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رمضان 2026.. "SBC" تروج لمسلسل "السوق الحرة" استعدادا لعرضه
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026.. "SBC" تروج لمسلسل "السوق الحرة" استعدادا لعرضه
عتاب على "أوردر" انتهى بقتيل قبل قعدة عرب.. كيف اغتالت يد الغدر "إمبراطور
حوادث وقضايا

عتاب على "أوردر" انتهى بقتيل قبل قعدة عرب.. كيف اغتالت يد الغدر "إمبراطور
مفاجأة بشأن مصير الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز
رياضة محلية

مفاجأة بشأن مصير الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز
فتاة واقعة التحرش بالمواصلات العامة: بنات تعرفوا عليه وكان يتتبعهن قبلي
أخبار المحافظات

فتاة واقعة التحرش بالمواصلات العامة: بنات تعرفوا عليه وكان يتتبعهن قبلي
هل فشل قانون التصالح في مخالفات البناء في تحقيق أهدافه بالكامل؟.. طارق
أخبار مصر

هل فشل قانون التصالح في مخالفات البناء في تحقيق أهدافه بالكامل؟.. طارق

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الداخلية تمنع إقامة حفل "جزيرة إبستين" داخل ملهى ليلي بوسط القاهرة
الشرقية للدخان ترفع أسعار سجائر كيلوباترا
"النقض" تبطل فوز نائبي منيا القمح وتقضي بإعادة الانتخابات
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة