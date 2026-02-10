ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 60 جنيهًا، ببداية تعاملات الثلاثاء 10-2-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4520 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 5811 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 6680 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7748 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 54240 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 77480 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 240962 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 387400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.42% إلى نحو 5036 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.