لافروف: المحادثات بشأن أوكرانيا مستمرة والطريق لا يزال طويلا

د ب أ

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في مقابلة مع قناة "إن تي في" الروسية، إن المحادثات بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا ما زالت جارية، وإن الطريق لا يزال طويلا.

وأضاف لافروف: "لطالما حذرنا من الحماس المفرط تجاه ما يحدث: فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضع الأوروبيين وفلاديمير زيلينسكي في مكانهم... حسنا، هذا أمر جيد طالما أننا نسعى إلى تحقيق السلام في أوكرانيا، لكننا لم نصل إلى ذلك بعد"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وبحسب لافروف، فإن "المفاوضات جارية، وقد عقدت الجولة الثانية من المحادثات في أبو ظبي، ولا يزال الطريق طويلا".

وقال وزير الخارجية إن موقع روسيا المتقدم في سوق الطاقة النووية العالمية تشكل تحديا للأمريكيين، وهم يرغبون في تغيير ذلك الوضع.

وأضاف: " صاغ الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) موقفنا استنادا إلى مصالحنا الوطنية. نحن لا نقبل الأساليب التي تشن بها الحروب التجارية والاقتصادية والنقدية، لأن إساءة استخدام الدولار مستمرة على نطاق غير مسبوق. ولا يتردد الأمريكيون في القيام بذلك".