إعلان

لافروف: المحادثات بشأن أوكرانيا مستمرة والطريق لا يزال طويلا

كتب : مصراوي

09:53 ص 10/02/2026

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

د ب أ

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في مقابلة مع قناة "إن تي في" الروسية، إن المحادثات بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا ما زالت جارية، وإن الطريق لا يزال طويلا.

وأضاف لافروف: "لطالما حذرنا من الحماس المفرط تجاه ما يحدث: فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضع الأوروبيين وفلاديمير زيلينسكي في مكانهم... حسنا، هذا أمر جيد طالما أننا نسعى إلى تحقيق السلام في أوكرانيا، لكننا لم نصل إلى ذلك بعد"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وبحسب لافروف، فإن "المفاوضات جارية، وقد عقدت الجولة الثانية من المحادثات في أبو ظبي، ولا يزال الطريق طويلا".

وقال وزير الخارجية إن موقع روسيا المتقدم في سوق الطاقة النووية العالمية تشكل تحديا للأمريكيين، وهم يرغبون في تغيير ذلك الوضع.

وأضاف: " صاغ الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) موقفنا استنادا إلى مصالحنا الوطنية. نحن لا نقبل الأساليب التي تشن بها الحروب التجارية والاقتصادية والنقدية، لأن إساءة استخدام الدولار مستمرة على نطاق غير مسبوق. ولا يتردد الأمريكيون في القيام بذلك".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي محادثات أوكرانيا وروسيا الحرب الروسية الأوكرانية تسوية الصراع في أوكرانيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الإحصاء: تباطؤ التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 10.1% خلال يناير
اقتصاد

الإحصاء: تباطؤ التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 10.1% خلال يناير
هل يجوز الفطر في أول يوم رمضان بسبب السفر؟.. أمين الفتوى يجيب
فتاوى الصيام

هل يجوز الفطر في أول يوم رمضان بسبب السفر؟.. أمين الفتوى يجيب
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الثلاثاء
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الثلاثاء

موقف إمام عاشور؟.. شوبير يكشف أسماء 3 لاعبين بالأهلي سيظهرون مع رامز جلال
رياضة محلية

موقف إمام عاشور؟.. شوبير يكشف أسماء 3 لاعبين بالأهلي سيظهرون مع رامز جلال
4 أبراج تواجه تحديات مالية وعاطفية خلال كسوف الشمس الكلي
علاقات

4 أبراج تواجه تحديات مالية وعاطفية خلال كسوف الشمس الكلي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الداخلية تمنع إقامة حفل "جزيرة إبستين" داخل ملهى ليلي بوسط القاهرة
الشرقية للدخان ترفع أسعار سجائر كيلوباترا
"النقض" تبطل فوز نائبي منيا القمح وتقضي بإعادة الانتخابات
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة