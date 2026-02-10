مباريات الأمس
موقف إمام عاشور؟.. شوبير يكشف أسماء 3 لاعبين بالأهلي سيظهرون مع رامز جلال

كتب : محمد عبد الهادي

08:03 ص 10/02/2026
تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن أزمة إمام عاشور والعقوبة التي وقعها الأهلي على اللاعب، كاشفًا حقيقة ما تردد بشأن ظهوره في برنامج رامز جلال، ومؤكدًا التزام اللاعب بعد الاعتذار، مع توضيح موقف النادي من مستقبله.

وقال شوبير، عبر برنامج الناظر على قناة النهار: "موضوع إمام عاشور عامل أرتيكاريا للبعض، لكن الأهلي تصرّف بمنتهى الانضباط، وبعد ساعتين فقط أعلن عن الواقعة ووقّع عقوبة كبيرة على اللاعب.

وواصل: "اللاعب اعتذر وتقبّل العقوبة كاملة وينتظم في التدريبات، فما المطلوب أكثر من ذلك؟ إمام طلب يومًا إضافيًا قبل إجازة الفريق ليؤدي العمرة، وربنا يتقبل منه، وسيعود للانتظام.

واختتم شوبير: "تردد أنه سافر لتصوير برنامج في السعودية، وتواصلت مع المسؤولين وأكدوا أنه لم يصوّر هذا العام، وأن من شاركوا هم زيزو وياسر إبراهيم ومروان عطية.

إقرأ أيضًا:
مفاجأة بشأن مصير الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز

مصدر يكشف سبب عدم حضور محمد صلاح عزاء جده

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إمام عاشور الأهلي شوبير رامز جلال زيزو

