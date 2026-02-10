إعلان

ارتفع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الثلاثاء

كتبت- آية محمد:

09:43 ص 10/02/2026

سعر الدولار مقابل الجنيه

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و3 قروش، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 10-2-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 46.86 جنيه للشراء، و46.96 جنيه للبيع.

بنك مصر: 46.86 جنيه للشراء، و46.96 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 46.86 جنيه للشراء، و46.96 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 46.86 جنيه للشراء، و46.96 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 46.82 جنيه للشراء، و46.92 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 46.88 جنيه للشراء، و46.98 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 46.82 جنيه للشراء، و46.92 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 46.86 جنيه للشراء، و46.96 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 46.82 جنيه للشراء، و46.92 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 46.88 جنيه للشراء، 46.98 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع

