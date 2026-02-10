إعلان

هذا ما يحدث لجسمك عند تناول زيت السمك- مفاجأة

كتب : أسماء مرسي

09:00 ص 10/02/2026

زيت السمك من أكثر المكملات الغذائية شيوعا، ويستخدمه ملايين الأشخاص حول العالم للحفاظ على صحتهم.

يشتهر أيضا بفوائده للقلب والدماغ، حيث يساعد على الوقاية من أمراض القلب وتعزيز الوظائف العقلية، بالإضافة إلى دعم صحة البصر، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

أحماض أوميجا 3

تحتوي زيوت السمك على أحماض أوميجا 3 الدهنية، وهي عناصر أساسية تؤدي دورا في جميع خلايا الجسم، وتسهم ه في تحسين وظائف القلب والأوعية الدموية عن طريق تنظيم مستويات الدهون الثلاثية، التي يؤدي ارتفاعها إلى تصلب الشرايين وزيادة خطر الجلطات.

مصادر أوميجا 3 الطبيعية

يمكن الحصول على أحماض أوميجا 3 من الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والأنشوجة

كبد سمك القد

أما المصدر الأصلي لهذه الأحماض فهو الطحالب المجهرية التي تتغذى عليها الأسماك، ويعد حمضا إيكوسابنتاينويك ودوكوساهيكسانويك الأكثر فائدة للصحة.

لذا يوصي الخبراء بتناول 450 ملج يوميا من EPA وDHA، ويمكن الحصول على هذه الكمية من وجبة واحدة من الأسماك الدهنية ووجبة واحدة من الأسماك البيضاء أسبوعيا.

أوميجا 3 وصحة الدماغ

يشكل DHA حوالي 10–15% من المادة الرمادية في الدماغ، وتشير الدراسات إلى أن مستويات أعلى من أوميجا 3 لدى الأشخاص في منتصف العمر مرتبطة بأداء أفضل في وظائف الدماغ.

كما وجدت دراسة أجرتها كلية كينجز كوليدج لندن أن النساء المصابات بمرض ألزهايمر لديهن مستويات أقل من أوميجا 3 مقارنة بالنساء غير المصابات، ما يبرز أهمية الحصول على هذه الأحماض إما من المكملات أو الأسماك الدهنية.

نصائح عند استخدام مكملات زيت السمك

تعتبر مكملات زيت السمك آمنة بشكل عام، لكن تسبب بعض الآثار الجانبية مثل:

التجشؤ برائحة السمك.

حرقة المعدة.

اضطرابات المعدة.

ويُنصح دائما باستشارة الطبيب قبل البدء بأي مكمل، خاصة عند وجود حالة طبية أو استخدام أدوية موصوفة.

