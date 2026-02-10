إعلان

فتاة واقعة التحرش بالمواصلات العامة: بنات تعرفوا عليه وكان يتتبعهن قبلي

كتب : مصراوي

12:39 ص 10/02/2026
    مريم شوقي فتاة واقعة التحرش

السويس - حسام الدين أحمد:

فجرت مريم شوقي، ضحية واقعة التحرش داخل حافلة نقل عام، مفاجأة جديدة حول المتهم، مؤكدة أن ما تعرضت له لم يكن سلوكًا عارضًا أو وليد اللحظة، بل هو "نهج متكرر" للشخص ذاته، حيث تواصلت معها عدة فتيات فور تداول صورته ومقطع الفيديو، وأكدن لها سابق معرفتهن به وقيامه بتتبع خطواتهن في أوقات سابقة بنفس الطريقة المريبة.

وقالت "مريم" في تصريحات صحفية، إنها اكتشفت أن المتهم كان يراقبها بشكل دوري لمدة أسبوع كامل في محيط عملها بمنطقة المعادي، لدرجة دفعتها لتغيير خط سيرها المعتاد صباحًا هربًا من نظراته، إلا أنه أصر على ملاحقتها وصعد خلفها إلى الأتوبيس، حيث سمعته يتحدث في الهاتف واصفًا هيئتها وملابسها لشخص آخر، مهددًا بالتعدي عليها.

وأعربت الفتاة عن صدمتها البالغة ليس فقط من فعل التحرش، بل من "سلبية الركاب" الذين دافعوا عن المتهم بدلًا من حمايتها، في مشهد وصفته بـ "الخذلان" الذي لم تعتده في المناطق الشعبية أو خلال سنوات دراستها، حيث كان المارة دائماً ما يتصدرون للدفاع عن الفتيات في مثل هذه المواقف.

وفي سياق متصل، كشفت وزارة الداخلية ملابسات الفيديو، حيث تبين أن الشاكية موظفة مقيمة بالسويس، وأن المتهم عامل مقيم بالدقهلية، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وبمواجهته أنكر ارتكاب الواقعة أو وجود علاقة سابقة بالمجني عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على النيابة.

