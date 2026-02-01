إعلان

دراسة: رعاية الأحفاد قد تضر بالصحة النفسية للأجداد الأكبر سنا

كتب : مصراوي

04:00 ص 01/02/2026

صورة تعبيرية

كشفت دراسة بريطانية أجراها باحثون في جامعة شهيد بهشتي للعلوم الطبية في طهران، أن رعاية الأحفاد بانتظام قد تضر بالصحة النفسية للأجداد وتزيد خطر الإصابة بالاكتئاب.

وأوضح الباحثون أن ذلك يعود إلى الضغوط البدنية والمادية الناتجة عن محاولة إبقاء الأطفال الرضع منشغلين أثناء انشغال والديهم بالعمل.

وبالرغم من رعاية الأجداد للأحفاد لها فوائد كثيرة للأجداد حيث أنهم تسهم في الحفاظ على النشاط الذهني والبدني وتقليل الشعور بالوحدة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

لكن أظهرت الدراسة أن رعاية الأحفاد لا تحقق جميعها نتائج إيجابية، واستطلع الباحثون آراء أكثر من 400 زوج من كبار السن حول عدد مرات رعايتهم لأحفادهم وما إذا كانوا يعانون من أي مشاكل تتعلق بانخفاض الحالة المزاجية.

وكشفت النتائج، عن عدم وجود صلة بين رعاية الأحفاد والاكتئاب لدى الأجداد الأصغر سنًا في الخمسينيات من العمر.

لكن بين الأشخاص في الستينيات من العمر، لوحظ ارتفاع ملحوظ في خطر الإصابة بالاكتئاب، لا سيما عندما يكون عمر الأحفاد أقل من ست سنوات.

وبالنسبة لهؤلاء الأشخاص قد تشكل رعاية الأحفاد عبئا عاطفيا وجسديا إضافيا، وتستنزف قدرا كبيرا من وقتهم وجهدهم.

رعاية الأحفاد فوائد رعاية الأحفاد أضرار رعاية الأحفاد كبار السن والأحفاد

