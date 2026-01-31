إعلان

هبوط أرضي بعمق 15 مترًا يتسبب في انهيار محلين داخل محطة وقود بالتجمع

كتب : صابر المحلاوي

08:56 م 31/01/2026 تعديل في 09:26 م
شهدت منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، هبوطًا أرضيًا مفاجئًا داخل إحدى محطات الوقود، بعمق بلغ نحو 15 مترًا، ما أسفر عن إصابة شخصين وحدوث خسائر مادية بالمحال التجارية داخل المحطة.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا يفيد بوقوع هبوط أرضي بمحيط محطة وقود بدائرة التجمع الخامس، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ البري وفرق الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث فُرض كردون أمني لتأمين المنطقة.

وبالفحص والمعاينة، تبين أن الهبوط الأرضي أدى إلى الانهيار الكامل لمحلين تجاريين داخل المحطة، أحدهما لبيع الزهور والآخر لبيع الحلويات، أثناء تواجد عدد من العاملين بداخلهما.

وأسفر الحادث عن إصابة شخصين، جرى نقلهما إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وأوضحت المعاينة الأولية للجهات المختصة أن سبب الهبوط الأرضي يرجع إلى أعمال حفر جارية بموقع إنشاءات مجاور للمحطة، ما أدى إلى تخلخل التربة وحدوث الانهيار.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق، كما جرى تشكيل لجنة هندسية لفحص الموقع والتأكد من سلامة المنشآت المحيطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

