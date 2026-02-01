إعلان

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 1-2-2026 مع بداية التعاملات الصباحية


كتب- محمد فتحي:

05:18 ص 01/02/2026

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 1-2-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره في مصر بحلول التعاملات المسائية السبت.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع في مصر بنحو 20 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية السبت 31-1-2026، مقارنةً بمستواه بمنتصف التعاملات؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 1-2-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 7755 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 6785 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5815 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4525 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 3230 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 241185 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 54280 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 8.95% إلى نحو 4894 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

