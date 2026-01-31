هل تتراجع أسعار العقارات في مصر؟.. هشام طلعت مصطفى يوضح

أكد رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، أن الحديث عن تراجع أسعار العقارات في مصر "ليس له أي أساس من الصحة"، مشددًا على أن السوق العقاري المصري له طبيعة خاصة تقوم على طلب سنوي حقيقي ضخم، مما يجعله بمنأى عن أي انخفاض حقيقي في القيمة.

وقال طلعت مصطفى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، إن أساس تسعير العقارات هو التكلفة، سواء تكلفة الأراضي أو مواد البناء التي تشهد ارتفاعًا مستمرًا، مستشهدًا بارتفاع أسعار الحديد والإسمنت ومشتقات البترول بشكل كبير مؤخرًا، مما يجعل تكلفة البناء الجديد أعلى.

وأضاف أن "الطلب سيظل موجودًا على مدار الـ30 عامًا المقبلة"، مستندًا إلى بيانات ديموغرافية، حيث أشار إلى أن هناك مليون زيجة كل عام، وأن 200 ألف على الأقل منهم قادرون على الشراء ويحتاجون لوحدات سكنية، مما يخلق طلبًا سنويًا حقيقيًا بأكثر من 900 ألف وحدة سكنية.

وردًا على أسئلة أديب عن سيولة بيع الوحدات الجاهزة في السوق الثانوي، أوضح رجل الأعمال فارقًا أساسيًا، قائلاً: "الوحدة الجاهزة سعرها لن ينزل.. لأن النهاردة البديل ليها عشان تشتريها أغلى بكتير"، موضحًا أن من يبيع وحدة جاهزة سيجد صعوبة في اقتناء بديل لها بالسعر ذاته بسبب ارتفاع تكاليف البناء الجديد.

وأكد أن من يملك وحدة جاهزة لن يستطيع شراء بديل جديد جاهز "بالسعر اللي هو موجود النهارده"، لأن سعر الأرض وتكلفة الإنشاءات ستكون بالتأكيد أعلى في المستقبل.