إعلامي يكشف تفاصيل عقوبة محمد عواد من إدارة الزمالك

كتب : مصراوي

06:29 ص 01/02/2026
كتب- نهى خورشيد:

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن إدارة القلعة البيضاء قررت توقيع عقوبة داخلية على محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم على خلفية أزمة تسريب استبعاده من قائمة مباراة بتروجيت، إلى جانب اعتراضه على قرار الجهاز الفني في تلك الفترة، مؤكداً أن العقوبة تم تنفيذها في سرية تامة.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن إدارة الزمالك فضلت عدم الإعلان عن العقوبة بشكل رسمي، التزاماً بسياسة النادي القائمة على عدم تصدير الأزمات أو الإفصاح عن التفاصيل الداخلية، واعتبار الأمر شأناً إدارياً يتم التعامل معه داخل أسوار القلعة البيضاء.

وفي السياق ذاته، شدد الغندور على أن محمد عواد لم يخطر إدارة النادي برغبته في الرحيل، مؤكداً احترام الحارس للنادي وتمسكه بالاستمرار مع الفريق خاصة في ظل كونه أحد العناصر المهمة داخل صفوف الزمالك.

وأضاف أن جلسة كانت محددة مسبقاً بين إدارة النادي والحارس لمناقشة بعض الملفات الإدارية والفنية، إلا أنه تقرر تأجيلها إلى ما بعد مباراة الزمالك المرتقبة أمام المصري من أجل توفير أقصى درجات التركيز والاستعداد للمواجهة المقبلة.

محمد عواد نادي الزمالك خالد الغندور آخر أخبار الزمالك

