غالبية الأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن والحفاظ على صحتهم لكنهم يفشلون في الحفاظ على الوزن الذي فقدوه أو الالتزام بالعادات الصحية الجديدة.

لكن كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إنه يوجد 3 طرق بسيطة تحافظ على الصحة.

التعرض لضوء الشمس

تعرض الوجه لأشعة الشمس يوميا لمدة 5 دقائق يحسن النوم ويخفف التوتر والاكتئاب.

يعود ذلك إلى أن التعرض لمزيد من الضوء خلال النهار وضوء أقل في الليل ضروري لأنماط نوم صحية، إذ يساعد على ضبط الساعة البيولوجية للجسم.

المشي بعد الوجبات

المشي لفترة قصيرة بعد الأكل لمدة 5 إلى 10 دقائق يساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم وتحسين الهضم وصحة التمثيل الغذائي وتقليل الالتهاب

وتقليل خطر الإصابة بداء السكري من النوع الـ 2.

النوم الجيد

يعد من أسرع الطرق لتحسين الصحة حيث يؤدي عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم إلى ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والخرف والاكتئاب.

