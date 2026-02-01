إعلان

دراسة: أعصاب جديدة قد تساعد على التعافي بعد النوبة القلبية

كتب : مصراوي

06:00 ص 01/02/2026

صورة تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت دراسة أجراها باحثون من من جامعة كاليفورنيا عن وجود حلقة تغذية بين الدماغ وجهاز المناعة تساعد على التعافي بعد النوبة القلبية، حيث يستقبل الدماغ إشارات مباشرة من الخلايا العصبية الحسية في القلب ويتفاعل معها

وأوضح الباحثون أن الجسم والدماغ لا يعملان بعيدا عن بعضهما، فهناك تواصل وثيق بين أجهزة الجسم المختلفة والجهاز العصبي والمناعي، وفقا لـ "نيو ساينتست".

واستعان الباحثون بـ فأر في المختبر من خلال إزالة الدهون باستخدام تقنية متقدمة تعرف بـ"تنظيف الأنسجة"، ثم تسببوا في نوبة قلبية عن طريق منع تدفق الدم، وتابعوا بعد ذلك الأعصاب القلبية الأكثر استجابة ونشاطًا.

واكتشف الباحثون مجموعة جديدة من الخلايا العصبية الحسية غير معروفة تنشأ من العصب المبهم وتلتف بإحكام حول جدار البطين القلبي العضلي السميك، خاصة في المناطق المتضررة نتيجة نقص تدفق الدم.

وقبل النوبة القلبية، لم يكن هناك سوى عدد قليل من هذه الألياف العصبية. لكن بعد النوبة، ازداد عددها.

وهذا يعني أن القلب يحفز هذه الخلايا العصبية على النمو بعد الإصابة.

وعندما قام الباحثون بوقف هذه الأعصاب ومنعها من إرسال الإشارات إلى الدماغ تعافى القلب بسرعة وأصبحت المنطقة المصابة صغيرة.

وبعد النوبات القلبية، غالبا ما يخضع المرضى لعملية جراحية لاستعادة تدفق الدم إلى القلب ومنع المزيد من تلف الأنسجة.

اقرأ أيضا:

لماذا يعاني الأشخاص في الثلاثينيات من السكتة القلبية؟

ألم الصدر.. متى يكون إنذارا خطيرا يستدعي زيارة الطبيب؟

خطأ شائع عند شرب القهوة قد يحرمك من فوائدها.. لن تتوقعه

لماذا لا يسمح لمرضى الأنيميا التبرع بالدم؟ إليك السبب

"دون تلف أو تغيير لونه".. 8 طرق فعالة لـ تخزين الثوم قبل رمضان

النوبة القلبية أعراض النوبة القلبية حلقة بين الدماغ والمناعة والقلب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

طلب إحاطة بشأن تكلفة اهدار الوقت والبيروقراطية على الاقتصاد الوطنى
أخبار مصر

طلب إحاطة بشأن تكلفة اهدار الوقت والبيروقراطية على الاقتصاد الوطنى

ترامب: نأمل أن تتفاوض إيران على شيء مقبول.. ولدينا سفن كبيرة وقوية تبحر
شئون عربية و دولية

ترامب: نأمل أن تتفاوض إيران على شيء مقبول.. ولدينا سفن كبيرة وقوية تبحر
دراسة: أعصاب جديدة قد تساعد على التعافي بعد النوبة القلبية
نصائح طبية

دراسة: أعصاب جديدة قد تساعد على التعافي بعد النوبة القلبية
"بعد انتقاله للأهلي".. كامويش يوجه رسالة خاصة لفريق ترومسو النرويجي
مصراوي ستوري

"بعد انتقاله للأهلي".. كامويش يوجه رسالة خاصة لفريق ترومسو النرويجي
موعد صيام الأيام البيض لشهر شعبان 2026 وفضل ليلة النصف
أخبار مصر

موعد صيام الأيام البيض لشهر شعبان 2026 وفضل ليلة النصف

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هبوط أرضي بعمق 15 مترًا يتسبب في انهيار محلين داخل محطة وقود بالتجمع
"بعد منشورات الإساءة لمصر".. أول رد من الفنان السوداني محمود ميسرة السراج
السيسي وبزشكيان يناقشان تصاعد التوتر في المنطقة والحلول السلمية للملف النووي