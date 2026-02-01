كشفت دراسة أجراها باحثون من من جامعة كاليفورنيا عن وجود حلقة تغذية بين الدماغ وجهاز المناعة تساعد على التعافي بعد النوبة القلبية، حيث يستقبل الدماغ إشارات مباشرة من الخلايا العصبية الحسية في القلب ويتفاعل معها

وأوضح الباحثون أن الجسم والدماغ لا يعملان بعيدا عن بعضهما، فهناك تواصل وثيق بين أجهزة الجسم المختلفة والجهاز العصبي والمناعي، وفقا لـ "نيو ساينتست".

واستعان الباحثون بـ فأر في المختبر من خلال إزالة الدهون باستخدام تقنية متقدمة تعرف بـ"تنظيف الأنسجة"، ثم تسببوا في نوبة قلبية عن طريق منع تدفق الدم، وتابعوا بعد ذلك الأعصاب القلبية الأكثر استجابة ونشاطًا.

واكتشف الباحثون مجموعة جديدة من الخلايا العصبية الحسية غير معروفة تنشأ من العصب المبهم وتلتف بإحكام حول جدار البطين القلبي العضلي السميك، خاصة في المناطق المتضررة نتيجة نقص تدفق الدم.

وقبل النوبة القلبية، لم يكن هناك سوى عدد قليل من هذه الألياف العصبية. لكن بعد النوبة، ازداد عددها.

وهذا يعني أن القلب يحفز هذه الخلايا العصبية على النمو بعد الإصابة.

وعندما قام الباحثون بوقف هذه الأعصاب ومنعها من إرسال الإشارات إلى الدماغ تعافى القلب بسرعة وأصبحت المنطقة المصابة صغيرة.

وبعد النوبات القلبية، غالبا ما يخضع المرضى لعملية جراحية لاستعادة تدفق الدم إلى القلب ومنع المزيد من تلف الأنسجة.

