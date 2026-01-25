إعلان

"دون تلف أو تغيير لونه".. 8 طرق فعالة لـ تخزين الثوم قبل رمضان

كتب : أسماء مرسي

01:00 م 25/01/2026

صورة تعبيرية

الثوم من أهم المكونات في أي مطبخ، ليس فقط لإضفاء النكهة المميزة على الطعام، بل لما له من فوائد صحية متعددة، ومع اقتراب شهر رمضان، يحرص الكثيرون على شراء كميات كبيرة لاستخدامها اليومي في إعداد مختلف الأطباق، ومع ذلك، يمكن أن تؤدي الحرارة أو التخزين غير السليم إلى تلف الثوم أو فقدان نكهته.

في السطور التالية، إليكم مجموعة من الطرق البسيطة والفعالة للحفاظ على الثوم طازجا لفترة أطول، وفقا لموقع "ndtv".

حفظ الثوم في وعاء محكم الإغلاق

أفضل طريقة لتخزين الثوم هي تقشيره ووضعه في عبوة محكمة الإغلاق داخل الثلاجة، حيث يمكن استخدامه لمدة تصل إلى أسبوع.

من الضروري التأكد من خلو العبوة من أي رطوبة لتجنب التلف، هذه الطريقة مثالية لمن يفضلون تجهيز الثوم مسبقا لتوفير الوقت أثناء الطهي.

صنع مسحوق الثوم

للاستخدام اليومي، يمكن طحن فصوص الثوم لصنع مزيج ناعم وحفظه في برطمان زجاجي أو بلاستيكي محكم الإغلاق داخل الثلاجة، لذا ينصح بإضافة القليل من الخل الأبيض لإطالة مدة الصلاحية.

استخدام أكياس الجوت

أكياس الجوت مصنوعة من ألياف نباتية قوية وطبيعية، وصديقة للبيئة، تسمح هذه الأكياس بمرور الهواء، ما يحافظ على الثوم طازجا لفترة طويلة تصل إلى عام كامل، وتعد هذه الطريقة مثالية لتخزين الثوم الكامل دون الحاجة لتقشيره.

الاعتماد على قطعة قماش قطنية

إذا لم يتوفر كيس جوت، يمكن استخدام قطعة قماش قطنية لطي فصوص الثوم ووضعها في مكان بارد وجاف، يفضل طي القماش مرتين لتشكيل مجموعة تساعد على تهوية الثوم والحفاظ على نضارته.

نصائح عامة لتخزين الثوم

ينصح بوضع الثوم في صندوق شبكي تسمح بمرور الهواء، وتجنب الاحتفاظ به في أكياس بلاستيكية بعد الشراء، لأنها تؤدي إلى تلفه بسرعة.

كما يوصي بتخزينه كاملا وعدم فصل الفصوص إلا عند الحاجة للحفاظ على نكهته وجودته.

استخدام أكياس شبكية أو ورقية

وفقا لموقع "india"، الحفاظ على تدفق الهواء حول الثوم يساعد على منعه من التعفن، يمكنك استخدام الأكياس الشبكية، الأكياس الورقية البنية، أو أواني الثوم الفخارية، فهي تسمح للثوم "بالتنفس" مع الحفاظ عليه جافا، مع تجنب الأكياس البلاستيكية لأنها تحبس الرطوبة وتؤدي إلى العفن.

تجميد الثوم المفروم أو المقطع

يمكنك تجميد الثوم المفروم أو المقطع في مكعبات الثلج أو عبوات صغيرة، هذا يحافظ على نكهته ورائحته لعدة أشهر.

بعد التجميد، ضعه في كيس محكم الإغلاق لاستخدامه لاحقا، ما يوفر الوقت ويحافظ على نكهة الثوم الطازج.

حفظ الثوم المقشر في وعاء محكم الإغلاق

إذا قمت بتقشير الثوم مسبقا، من الضروري تخزينه في وعاء محكم الإغلاق داخل الثلاجة للاستخدام قصير المدى لمدة 3 إلى 5 أيام، ويمكنك تغطية فصوص الثوم بزيت الزيتون لإطالة مدة صلاحيتها وتحضير زيت ثوم جاهز للطهي، مع مراعاة استخدامه خلال أسبوع لتجنب نمو البكتيريا.

