من طهران.. رئيس وزراء قطر يؤكد ضرورة خفض التوتر بالمنطقة



وكالات

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، أن رئيس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني التقى، في طهران، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، حيث بحثا الجهود المستمرة لخفض التصعيد في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، اجتمع في طهران، مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني.

وأوضح البيان أنه خلال الاجتماع، تم استعراض الجهود المستمرة لخفض التصعيد في المنطقة.

وأشار البيان إلى أن رئيس وزراء، وزير خارجية قطر جدد دعم بلاده للجهود الهادفة لخفض التوتر والحلول السلمية بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، كما أكد على ضرورة تكاتف الجهود لتجنيب شعوب المنطقة تبعات التصعيد، واستمرار التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لتجاوز الخلافات بالوسائل الدبلوماسية.

وقلل مسؤولون أمريكيون، أمس السبت، من احتمالية التوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران، بشأن الملف النووي.

ونقل موقع أكسيوس، عن المسؤولين الأمريكيين، قولهم إن الإيرانيين لم يظهروا استعدادًا حقيقيًّا لقبول الشروط الأمريكية للتوصل إلى اتفاق.

وقال مسؤول أمني إيراني رفيع المستوى مقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي، أمس السبت، إن هناك تقدمًا في الجهود المبذولة لإطلاق مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

وكان المسؤول البارز علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، قد زار موسكو في وقت سابق من هذا الأسبوع والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويُعد الروس أحد القنوات العديدة التي استخدمتها إيران والولايات المتحدة لتمرير الرسائل في الأيام الأخيرة.

يأتي هذا بعد أن أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعزيزات عسكرية أمريكية ضخمة في الخليج تحسبًا لضربة محتملة ضد إيران.

ويقول مسؤولون في البيت الأبيض إن ترامب لم يتخذ قرارًا نهائيًّا بعد، ولا يزال مستعداً لاستكشاف حل دبلوماسي.

واعتبر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، السبت، أن حربًا مع الولايات المتحدة لن تكون في صالح الطرفين أو منطقة الشرق الأوسط، وذلك في ظل تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن ضربة عسكرية على إيران، وفقا للغد.