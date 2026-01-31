ليست كل الأسماك حبيسة الماء كما نتصور؛ ففي ظواهر طبيعية استثنائية، تكشف بعض الكائنات المائية عن قدرات مدهشة على التكيف والبقاء، متجاوزة الحدود التقليدية بين اليابسة والماء.

وفي هذا السياق، وثقت كاميرات مراقبة في أحد المنتجعات الواقعة جنوب أفريقيا لقطات نادرة تظهر أسماك السلور الأفريقي ذات الأسنان الحادة وهي تتحرك خارج الماء وتسير على اليابسة، في مشهد أثار دهشة المتابعين واهتمام الأوساط العلمية.

وتعود هذه المشاهد إلى 13 يناير 2025، حيث أظهرت التسجيلات الليلية، التي التقطتها كاميرات Africam في منتجع Naledi Bush Lodge، مجموعة من أسماك السلور "Clarias gariepinus" وهي تتجمع عند أطراف بركة مائية، قبل أن تزحف خارجها لاستكشاف محيطها البري لفترة قصيرة.

وأوضح متحدث باسم Africam أن الأسماك شوهدت وهي تنتقل بين الماء واليابسة لمدة تقارب 20 دقيقة، مرجحا أن يكون هذا السلوك مرتبطا بالبحث عن الغذاء.

وأضاف أن هذه الظاهرة ترصد عادة عند جفاف البرك، إلا أن الفيضانات الحالية في المنطقة قد وفرت بيئة أكثر أمانا تسمح للأسماك بالحركة خارج الماء، وفقا لما نقله موقع IFLScience.

ويعرف سلور Clarias gariepinus بمرونته العالية في التكيف مع الظروف البيئية المختلفة، إذ يتغذى على طيف واسع من الأغذية، يشمل الفواكه والبذور واللافقاريات المائية والفقاريات الصغيرة، وأحيانا الثدييات الصغيرة.

ورغم ندرة توثيق هذا السلوك بالكاميرات، فإن أسماك السلور معروفة عالميا بقدراتها الاستثنائية على التكيف؛ ففي أميركا الوسطى والجنوبية، يتحرك السلور المدرع على اليابسة بطريقة خاصة تعرف علميا باسم Reffling، بينما يشتهر سلور النحل البرازيلي بتسلق الجدران بشكل جماعي.

كما أظهر السلور السائر، الذي انتشر في ولاية فلوريدا الأميركية، قدرة لافتة على التنقل فوق اليابسة باستخدام حاسة كيميائية متقدمة تساعده في العثور على بيئات مائية جديدة.

