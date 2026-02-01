كشفت دراسة أجراها باحثون من كلية الطب بجامعة هارفارد أن الأشخاص الذين يفضلون السهر قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية مقارنة بمن ينامون مبكرا.

وفي الدراسة سجل الأشخاص الذين يحبون السهر خطرا أعلى بنسبة 16% للإصابة بأول نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

ويؤكد الباحثون أن المشكلة لا تكمن في السهر بحد ذاته، بل في عدم التوافق بين الساعة البيولوجية الداخلية ومتطلبات الحياة اليومية.

والساعة البيولوجية لا تنظم النوم فقط، بل تؤثر أيضا على ضغط الدم وضربات القلب وإفراز الهرمونات والتمثيل الغذائي، وعندما يختل هذا الإيقاع، تتأثر صحة القلب على المدى الطويل، وفقا لـ "Journal of the American Heart Association".

وأوضح الباحثون أن محبي السهر خصوصا النساء كانوا أقل التزاما بعوامل صحة القلب الـ 8 التي حددتها جمعية القلب الأميركية، والتي تشمل:

النشاط البدني والنوم الكافي والنظام الغذائي الصحي والامتناع عن التدخين، وضبط الوزن وضغط الدم والكوليسترول وسكر الدم.

وأشارت الباحثون أن التدخين وقلة النوم وسوء التغذية يؤديان دورا رئيسيا في هذا الارتفاع في الخطر وليس نمط النوم وحده.

محبي السهر يضطرون أحيانا للاستيقاظ قبل أن يكتمل نومهم البيولوجي، وهو ما ينعكس سلبا على الصحة الأيضية والقلبية.

لذا، ينصح الباحثون بالالتزام بمواعيد نوم واستيقاظ منتظمة والحرص على النوم لمدة لا تقل عن سبع ساعات والامتناع عن التدخين وتناول الأطعمة الصحية.

اقرأ أيضا:

لماذا يعاني الأشخاص في الثلاثينيات من السكتة القلبية؟

ألم الصدر.. متى يكون إنذارا خطيرا يستدعي زيارة الطبيب؟

خطأ شائع عند شرب القهوة قد يحرمك من فوائدها.. لن تتوقعه



لماذا لا يسمح لمرضى الأنيميا التبرع بالدم؟ إليك السبب

"دون تلف أو تغيير لونه".. 8 طرق فعالة لـ تخزين الثوم قبل رمضان