إعلان

دراسة: السهر يزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية

كتب : مصراوي

02:00 ص 01/02/2026

صورة تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت دراسة أجراها باحثون من كلية الطب بجامعة هارفارد أن الأشخاص الذين يفضلون السهر قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية مقارنة بمن ينامون مبكرا.

وفي الدراسة سجل الأشخاص الذين يحبون السهر خطرا أعلى بنسبة 16% للإصابة بأول نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

ويؤكد الباحثون أن المشكلة لا تكمن في السهر بحد ذاته، بل في عدم التوافق بين الساعة البيولوجية الداخلية ومتطلبات الحياة اليومية.

والساعة البيولوجية لا تنظم النوم فقط، بل تؤثر أيضا على ضغط الدم وضربات القلب وإفراز الهرمونات والتمثيل الغذائي، وعندما يختل هذا الإيقاع، تتأثر صحة القلب على المدى الطويل، وفقا لـ "Journal of the American Heart Association".

وأوضح الباحثون أن محبي السهر خصوصا النساء كانوا أقل التزاما بعوامل صحة القلب الـ 8 التي حددتها جمعية القلب الأميركية، والتي تشمل:

النشاط البدني والنوم الكافي والنظام الغذائي الصحي والامتناع عن التدخين، وضبط الوزن وضغط الدم والكوليسترول وسكر الدم.

وأشارت الباحثون أن التدخين وقلة النوم وسوء التغذية يؤديان دورا رئيسيا في هذا الارتفاع في الخطر وليس نمط النوم وحده.

محبي السهر يضطرون أحيانا للاستيقاظ قبل أن يكتمل نومهم البيولوجي، وهو ما ينعكس سلبا على الصحة الأيضية والقلبية.

لذا، ينصح الباحثون بالالتزام بمواعيد نوم واستيقاظ منتظمة والحرص على النوم لمدة لا تقل عن سبع ساعات والامتناع عن التدخين وتناول الأطعمة الصحية.

اقرأ أيضا:

لماذا يعاني الأشخاص في الثلاثينيات من السكتة القلبية؟

ألم الصدر.. متى يكون إنذارا خطيرا يستدعي زيارة الطبيب؟

خطأ شائع عند شرب القهوة قد يحرمك من فوائدها.. لن تتوقعه

لماذا لا يسمح لمرضى الأنيميا التبرع بالدم؟ إليك السبب

"دون تلف أو تغيير لونه".. 8 طرق فعالة لـ تخزين الثوم قبل رمضان

أضرار السهر النوبات القلبية السكتات الدماغية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

موعد صيام الأيام البيض لشهر شعبان 2026 وفضل ليلة النصف
أخبار مصر

موعد صيام الأيام البيض لشهر شعبان 2026 وفضل ليلة النصف
فيديو.. أسماك تطير خارج الماء لمسافات قصيرة وتمشي على اليابسة
علاقات

فيديو.. أسماك تطير خارج الماء لمسافات قصيرة وتمشي على اليابسة
هل تتراجع أسعار العقارات في مصر؟.. هشام طلعت مصطفى يوضح
أخبار العقارات

هل تتراجع أسعار العقارات في مصر؟.. هشام طلعت مصطفى يوضح
دراسة: السهر يزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية
نصائح طبية

دراسة: السهر يزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية
ترامب يدعو إلى اعتقال باراك أوباما فورا.. ما السبب؟
شئون عربية و دولية

ترامب يدعو إلى اعتقال باراك أوباما فورا.. ما السبب؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هبوط أرضي بعمق 15 مترًا يتسبب في انهيار محلين داخل محطة وقود بالتجمع
"بعد منشورات الإساءة لمصر".. أول رد من الفنان السوداني محمود ميسرة السراج
السيسي وبزشكيان يناقشان تصاعد التوتر في المنطقة والحلول السلمية للملف النووي