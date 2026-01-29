خطأ شائع عند شرب القهوة قد يحرمك من فوائدها.. لن تتوقعه

يعتمد ملايين الأشخاص حول العالم على تناول فنجان القهوة صباحا للشعور بالاستيقاظ وتحسين الصحة بشكل عام.

وكشفت دراسة أوروبية أن الأشخاص الذين يفضلون شرب القهوة قد يعيشون لفترة أطول إذا تجنبوا شربها في وقت متأخر من اليوم.

لماذا ترتبط القهوة بطول العمر؟

القهوة غنية بمضادات الأكسدة والبوليفينولات التي تقلل الالتهاب والإجهاد التأكسدي في الجسم وتحمي الأوعية الدموية وتحسن حساسية الأنسولين وتدعم وظائف الكبد.

كما ارتبط تناول القهوة باعتدال، أي ما بين كوبين إلى أربعة أكواب يوميا، بانخفاض معدل الوفيات، وفقا لـ "mayoclinic".

ماذا يحدث عندما تشرب القهوة في متأخر من اليوم؟

أكبر خطأ قد ترتكبه أثناء شرب القهوة هو تناول الكافيين في وقت متأخر من بعد الظهر أو في المساء، بحسب "هيلث".

والكافيين لا يمنع الأدينوزين، وهو ناقل عصبي في الدماغ يعزز النوم فحسب، بل قد يخل أيضا بإيقاعك البيولوجي، مما يؤدي إلى اضطراب نومك.

ويرتبط قلة النوم بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري ومشكلات الصحة النفسية والسمنة، وكلها عوامل مرتبطة بالوفيات.

كما أن الأشخاص الذين يشربون القهوة صباحا يتمتعون بصحة قلبية وعائية أفضل من أولئك الذين يشربونها طوال اليوم أو في وقت متأخر ليلا.

أهمية الهرمونات والتمثيل الغذائي

استهلاك الكافيين يؤدي إلى ارتفاع مؤقت في مستوى الكورتيزول، وهو هرمون التوتر الرئيسي في الجسم.

ويرفع تناول الكافيين بشكل حاد مستويات الكورتيزول بنسبة 30% في البداية وتستمر هذه التأثيرات لمدة تتراوح بين ست وسبع ساعات.

إلا أن هذا التأثير غالبا ما يتلاشى مع الاستخدام المنتظم والمعتاد للكافيين.

قد يؤدي تناول القهوة في وقت متأخر إلى إضعاف حساسية الأنسولين خاصة لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بداء السكري، وهذا يعني أن الجسم يبذل جهدا أكبر للتحكم في مستوى السكر في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض التمثيل الغذائي على المدى الطويل.

طرق شرب القهوة لتحقيق أقصى فائدة

ينصح بتناول القهوة في وقت مبكر من اليوم، ويفضل بين منتصف الصباح وبداية فترة ما بعد الظهر، حيث يسمح ذلك للجسم بالاستفادة من مضادات الأكسدة وفوائدها الأيضية دون التأثير على النوم أو التوازن الهرموني، وتشمل النصائح الأخرى ما يلي:

تجنب تناول القهوة قبل النوم بـ 8 ساعات على الأقل

الابتعاد عن إضافة السكر أو الكريمة الثقيلة

تناول 4 أكواب كحد أقصى يوميا

الحفاظ على رطوبة الجسم

