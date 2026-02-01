كشفت دراسة صينية أن خطورة السمنة على صحة الدماغ لا تعتمد فقط على كمية الوزن الزائد، بل أيضا على مكان تراكم الدهون في الجسم.

واستندت الدراسة إلى تحليل بيانات 26 ألف شخص من البنك الحيوي البريطاني.

وباستخدام تقنيات التصوير بالرنين المغناطيسي اكتشف الباحثون نمطين جديدين ومقلقين لتوزيع الدهون في الجسم.

السيادة البنكرياسية: حيث تتراكم الدهون بشكل غير طبيعي في البنكرياس لتصل نسبتها إلى 30٪، أي بمعدل يزيد ستة أضعاف عن الطبيعي، وفقا لـ "ديلي ساينس".

وقد لا تظهر على المريض أي علامات تقليدية لمرض الكبد الدهني التي يفحصها الأطباء عادة، ما يجعل حالتهم تمر دون تشخيص دقيق في الفحوصات الروتينية.

النحافة الدهنية: يتميز هذا النمط بوجود دهون زائدة موزعة في الجسم، خاصة في منطقة البطن، حتى إذا بدأ الشخص نحيفا وفق المعايير التقليدية.

تكمن المشكلة الأساسية في ارتفاع نسبة الدهون مقابل كتلة العضلات، خاصة عند الرجال.

وأظهرت الدراسة ارتباطا واضحا بين هذين النمطين ومشاكل عصبية خطيرة، حيث يعاني حاملو هذه الأنماط من فقدان المادة الرمادية في الدماغ بشكل أسرع، وتسارع عملية شيخوخة الدماغ، وتراجع ملحوظ في الوظائف الإدراكية، بالإضافة إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض عصبية على المدى الطويل.

