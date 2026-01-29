لماذا يعاني الأشخاص في الثلاثينيات من السكتة القلبية؟

توقف القلب هو حالة تحدث فجأة، وغالبا ما تؤدي إلى فقدان غير متوقع لوظائف القلب والتنفس والوعي.

وقد ينتج عن خلل كهربائي في القلب يعيق عملية ضخ الدم، مما قد يمنع وصول الدم الغني بالأكسجين إلى الأعضاء الحيوية بما في ذلك الدماغ.

على عكس النوبة القلبية التي تحدث بسبب انسداد يقلل من تدفق الدم إلى القلب، فإن توقف القلب هو في الأساس مشكلة كهربائية، وفقا لـ "mayoclinic".

أسباب توقف القلب لدى الشباب

قد يؤدي قضاء ساعات طويلة أمام الشاشات وقلة النشاط البدني إلى نمط حياة خامل لدى الشباب، وهذا يزيد من خطر الإصابة بالسمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى التي قد تؤدي إلى توقف القلب.

كما يعد استهلاك الأطعمة المصنعة والغنية بالسكر والملح والدهون غير الصحية في الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكري والكوليسترول، وغيرها من المشكلات الصحية التي تشكل عوامل خطر للإصابة بالسكتة القلبية.

وبالإضافة إلى ذلك، تسهم الضغوطات الناتجة عن الدراسة والعمل في زيادة التوتر والقلق المزمنين لدى الشباب.

ومن المعروف أن هرمونات التوتر مثل الكورتيزول والأدرينالين ترهق القلب وتؤدي إلى اضطرابات في نظم القلب، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

ويؤدي نقص أنماط النوم السليمة إلى اضطراب إيقاعات الجسم الطبيعية، مما يزيد من مستويات التوتر ويؤثر سلبا على صحة القلب، ومع مرور الوقت، يزيد ذلك من احتمالية الإصابة بأزمة قلبية.

ويمكن أن يؤدي تعاطي المخدرات والكحول والتدخين إلى حدوث أضرار جسيمة في النظام الكهربائي للقلب، مما يؤدي إلى توقف القلب.

ويمكن أن تزيد العوامل الوراثية من خطر الإصابة باضطرابات كهربائية في الدماغ، حتى لدى الأفراد الذين يتبعون نمط حياة صحي.

