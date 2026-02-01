مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
18:00

نهضة بركان

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

- -
21:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
16:00

فولهام

جميع المباريات

إعلان

5 صور من احتفال كريم الدبيس بعقد قرانه

كتب : مصراوي

04:49 ص 01/02/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    كريم الدبيس (2) (1)
  • عرض 5 صورة
    كريم الدبيس (4) (1)
  • عرض 5 صورة
    كريم الدبيس (3) (1)
  • عرض 5 صورة
    كريم الدبيس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

احتفل كريم الدبيس لاعب النادي الأهلي السابق وسيراميكا كليوباترا الحالي، بعقد قرانه أول أمس الجمعة الموافق 31 يناير الماضي 2026.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية مجموعة من الصور للدبيس رفقة زوجته خلال حفل عقد القران.

وكان كريم الدبيس انتقل إلى فريق سيراميكا كليوباترا، في يونيو من العام الماضي 2025، قادما من النادي الأهلي على سبيل الإعارة لمدة عام.

وشارك الدبيس خلال الموسم الحالي رفقة سيراميكا كليوباترا، في 9 مباريات بمختلف البطولات، لم يتمكن خلالهم من تسجيل أو صناعة أي هدف.

أقرأ أيضًا:

الونش يعلق على مواجهة المصري في الكونفدرالية اليوم

مدرب بيراميدز يعلق على مواجهة نهضة بركان في دوري أبطال إفريقيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كريم الدبيس كريم الدبيس وزوجته عقد قران كريم الدبيس النادي الأهلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كيف تؤثر السمنة على صحة الدماغ؟ دراسة تكشف
نصائح طبية

كيف تؤثر السمنة على صحة الدماغ؟ دراسة تكشف

5 صور من احتفال كريم الدبيس بعقد قرانه
رياضة محلية

5 صور من احتفال كريم الدبيس بعقد قرانه
كم مرة ورد اسم ترامب في وثائق جيفري إبستين الجنسية؟
شئون عربية و دولية

كم مرة ورد اسم ترامب في وثائق جيفري إبستين الجنسية؟
هل تتراجع أسعار العقارات في مصر؟.. هشام طلعت مصطفى يوضح
أخبار العقارات

هل تتراجع أسعار العقارات في مصر؟.. هشام طلعت مصطفى يوضح
5 صور من احتفال كريم الدبيس بعقد قرانه
رياضة محلية

5 صور من احتفال كريم الدبيس بعقد قرانه

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هبوط أرضي بعمق 15 مترًا يتسبب في انهيار محلين داخل محطة وقود بالتجمع
"بعد منشورات الإساءة لمصر".. أول رد من الفنان السوداني محمود ميسرة السراج
السيسي وبزشكيان يناقشان تصاعد التوتر في المنطقة والحلول السلمية للملف النووي