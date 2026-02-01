5 صور من احتفال كريم الدبيس بعقد قرانه

الونش يعلق على مواجهة المصري في الكونفدرالية اليوم

احتفل كريم الدبيس لاعب النادي الأهلي السابق وسيراميكا كليوباترا الحالي، بعقد قرانه أول أمس الجمعة الموافق 31 يناير الماضي 2026.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية مجموعة من الصور للدبيس رفقة زوجته خلال حفل عقد القران.

وكان كريم الدبيس انتقل إلى فريق سيراميكا كليوباترا، في يونيو من العام الماضي 2025، قادما من النادي الأهلي على سبيل الإعارة لمدة عام.

وشارك الدبيس خلال الموسم الحالي رفقة سيراميكا كليوباترا، في 9 مباريات بمختلف البطولات، لم يتمكن خلالهم من تسجيل أو صناعة أي هدف.

