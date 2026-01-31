لا شك في أن رائحة الفم الكريهة مصدر إحراج اجتماعي، لكن الأمر قد تكون أحيانا إشارة مبكرة إلى مشاكل صحية خطيرة تتطلب كشفا طبيا فوريا.

ووفقا لموقع "مايو كلينيك" فإن رائحة الفم الكريهة المزمنة التي لا تزول بعد تنظيف الأسنان جيدا يمكن أن تكون ناتجة عن اضطرابات صحية أبعد من تجويف الفم.

وفي بعض الحالات، قد تعكس هذه الرائحة وجود أمراض الجهاز الهضمي أو استقلابية أو خطيرة كمرض السكري غير المسيطر عليه جيدا، أو مشاكل في وظائف الكلى أو الكبد.

كما أن الأمراض المزمنة تترك "بصمات" مميزة في أنفاس المريض، مثل رائحة نفس تشبه رائحة الفواكه في حالات الحماض الكيتوني السكري، وهو من المضاعفات التي قد تهدد الحياة إذا لم يتم التدخل الطبي العاجل.

ولا يقتصر الأمر على ذلك، فقد تكون الرائحة غير المألوفة علامة على اضطرابات هضمية مثل ارتجاع المريء أو خلل في الأمعاء البكتيرية، إضافة إلى ارتباطها بأمراض في الجهاز التنفسي وأحيانا بسرطان الفم أو الجهاز الهضمي في مراحل مبكرة أو متقدمة — رغم ندرة الحالة، إلا أن الأبحاث الحديثة تشير إلى إمكانية ربط بعض الروائح بأنواع محددة من الأورام.

ويؤكد أطباء الأسنان أن السبب الأكثر شيوعا لرائحة الفم الكريهة هو تراكم البكتيريا في الفم نتيجة ضعف النظافة، أو جفاف الفم الناتج عن نقص إفراز اللعاب، أو أمراض اللثة، لكن استمرار الرائحة رغم العناية اليومية يستدعي استشارة الطبيب للكشف عن أسباب صحية كامنة.

