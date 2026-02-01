إعلان

"الجنايات" تستكمل محاكمة 9 متهمين بداعش عين شمس

كتب : مصراوي

06:00 ص 01/02/2026

أرشيفية

كتب- صابر المحلاوي:
تنظر محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، محاكمة 9 متهمين في القضية المعروفة بداعش عين شمس، في القضية رقم 9687 لسنة 2025.

وجهت النيابة للمتهمين تهم تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

داعش عين شمس محاكم بدر

"بعد انتقاله للأهلي".. كامويش يوجه رسالة خاصة لفريق ترومسو النرويجي
مصراوي ستوري

وزير الخارجية القطري يجتمع مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني
فيديو.. أسماك تطير خارج الماء لمسافات قصيرة وتمشي على اليابسة
كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل الأهلي ويانج أفريكانز؟
كم مرة ورد اسم ترامب في وثائق جيفري إبستين الجنسية؟
