"الجنايات" تستكمل محاكمة 9 متهمين بداعش عين شمس

كتب- صابر المحلاوي:

تنظر محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، محاكمة 9 متهمين في القضية المعروفة بداعش عين شمس، في القضية رقم 9687 لسنة 2025.

وجهت النيابة للمتهمين تهم تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.